Una mujer muere al intentar cruzar la cañada el Calientísimo en Santiago

Clima en RD: un conductor trata de sacar su vehículo de un charco en Santo Domingo Este. ( DARE COLLADO/ DIARIO LIBRE )

El paso de una vaguada por el territorio nacional dejó como saldo una víctima mortal, miles de desplazados, viviendas afectadas y más de 266,000 personas sin agua potable, según el informe preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

La víctima fue identificada como Lisbeth Meléndez, de 24 años, arrastrada por la cañada El Calientísimo en Santiago cuando intentaba cruzarla.

En Puerto Plata, la Defensa Civil reportó la destrucción de una vivienda tras el colapso de un árbol, aunque sin personas lesionadas.

En total, el COE reportó 1,022 viviendas afectadas, de las cuales dos quedaron parcialmente dañadas y tres destruidas. El organismo también informó de 5,620 personas desplazadas, tres comunidades incomunicadas, 21 carreteras impactadas y un puente afectado.

17 acueductos fuera de servicio

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) confirmó que 17 acueductos están fuera de servicio, lo que deja sin suministro a 266,327 usuarios en diferentes provincias.

Actualmente solo la provincia de Santiago permanece en alerta verde por posibles inundaciones urbanas y rurales, mientras que se levantó la medida en Dajabón y Duarte.

El COE exhortó a la población a no cruzar ríos ni cañadas con alto volumen de agua, ni utilizar balnearios que mantengan condiciones peligrosas. También llamó a los conductores a extremar la precaución por la reducción de visibilidad durante las lluvias.

Con la disminución de las precipitaciones, el organismo informó que este es el último boletín sobre el evento y que las labores de recuperación quedarán a cargo de las instituciones competentes.