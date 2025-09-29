Detectan contaminantes eternos "tóxicos" en la sangre de una comisaria europea

Detectaron PFAS en la sangre de Jessika Roswall, comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva. ( EFE/EPA/OLIVIER HOSLET )

Para alertar simbólicamente sobre el peligro de los "contaminantes eternos" (PFAS), la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, se sometió a un análisis de sangre este verano, cuyos resultados reveló el lunes.

"No soy una excepción (...) los resultados demuestran que tengo PFAS en la sangre, en particular sustancias tóxicas para la salud reproductiva", declaró Roswall durante una rueda de prensa sobre el estado de la naturaleza en Europa.

Según su equipo, Roswall dio positivo en seis de los 13 PFAS analizados, tres de los cuales son considerados nocivos para la salud reproductiva, y en algunos supera los niveles recomendados.

Químicos que persisten en el medio ambiente

Los PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) son químicos sintéticos extremadamente persistentes en el medio ambiente.

Se utilizan en textiles, envases alimentarios, utensilios de cocina y cosméticos por sus propiedades antiadherentes, impermeables y resistentes al calor, pero pueden provocar efectos adversos como aumento del colesterol, cáncer, problemas de fertilidad y alteraciones en el desarrollo fetal.

La Unión Europea presentará en 2026 una propuesta para prohibir los PFAS en productos de consumo cotidiano (como cajas de pizza y ropa), con excepciones para sectores considerados esenciales, como el médico.

Inicialmente, se esperaba que esta propuesta legislativa se presentara a finales de 2025, pero las negociaciones con la industria están siendo complejas.