Un hombre encontró un oso hormiguero en el país mientras llevaba a sus hijos a la escuela y a su esposa al trabajo. El hecho ocurrió cuando vio al animal cruzando una vía, aunque no especificó el lugar exacto del hecho.

El ciudadano, cuyo nombre no ha sido identificado, relató en un video difundido en redes sociales que el animal parecía desorientado y que no publicó los videos inmediatamente debido a que se encontraba cumpliendo con sus responsabilidades familiares.

"Este animalito yo lo encontré desesperadamente cruzando la circunvalación. No había subido los videos porque estaba en el horario de llevar a los niños a la escuela y a mi esposa al trabajo", explicó. Dijo que el hallazgo ocurrió el lunes.

Añadió que el oso hormiguero no es una especie nativa de la República Dominicana. "Este animal no cayó del cielo ni vino en un avión. Este animal no es de República Dominicana", afirmó.

El ciudadano hizo un llamado a cualquier posible dueño a presentar pruebas claras de su procedencia.

"Si tiene dueño, que venga con pasaporte, con el acta de nacimiento del animal, que diga si es macho o hembra, si nació en cautiverio o si fue traído del bosque. No es venir a lo loco diciendo ´ese animal es mío´", señaló.

En redes sociales indicaron que el rescate del animal ocurrió en Verón, en la provincia La Altagracia.

Fedda y Zoológico Nacional intervienen

La Federación Dominicana por el Derecho de los Animales (Fedda), publicó en sus redes sociales el video del rescate del animal.

Lorenny Solano, presidenta de la entidad, informó que tan pronto conocieron del caso se comunicaron con el Zoológico Nacional.

De acuerdo con informaciones preliminares, una brigada del Ministerio de Medio Ambiente, en conjunto con el Zoológico Nacional, trasladarían al oso hormiguero a un lugar seguro.

La Fedda dijo que los vermilinguos (Vermilingua, lat. 'lengua en forma de gusano'), conocidos coloquialmente como "osos hormigueros, osos palmeros, tamanduás o yurumíes", son un suborden de mamíferos placentarios del orden Pilosa. Son nativos de América Central y del norte y centro de Suramérica; incluye dos familias, Cyclopedidae y Myrmecophagidae.