Lluvias recientes no logran revertir impacto de la sequía en sistemas de agua, revela la Caasd

Los niveles de almacenamiento de los sistemas de acueductos no mejoraron de manera significativa con las lluvias recientes.

Pese a las lluvias de la pasada semana que mejoraron los embalses de algunas presas, los aportes de agua a los distintos sistemas no han sido significativos debido a la prolongada sequía que afecta al país, informó este martes la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

El sistema Duey está operando con un nivel de 70 centímetros en su obra de toma, aunque sus niveles descendieron rápidamente. "Eso se debió a la sequía prolongada que continúa afectando al país, la cual ha impedido una recuperación sostenida de los niveles de agua", explicó la entidad.

Poca variación

Con relación a sistema La Isabela y Barrera de Salinidad, la institución precisó que están operando en condiciones similares a las que presentaban ante de las precipitaciones. Sin embargo, se ha registrado incremento en los niveles de turbidez, situación que es monitoreada por los técnicos de la Caasd para garantizar la calidad del agua servida a la población.

En el caso de los campos de pozos de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, operan en condiciones normales. En cuanto a las presas, la Caasd detalló que Valdesia aumentó su nivel en 1.10 metros, pasando de 143.80 a 144.92 metros sobre el nivel de mar.

En tanto que Jigüey registró un incremento de 4.44 metros, situándose en 511.54 metros, mientras que ante estaba en 507.10 metros. Dijo que esos aumentos no tienen efecto de mucha importancia en cuanto a los sistemas de abastecimiento de agua en el Gran Santo Domingo.

En términos eléctricos, que normalmente ante estos eventos suelen generar complicaciones, la Caasd informó que las eventualidades fueron mínimas.




