Medio Ambiente responsabiliza al Consorcio Azucarero Central por merma de agua en laguna de Cabral

La laguna Cabral es el segundo cuerpo de agua interior de la República Dominicana en extensión, después del lago Enriquillo. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Tras la publicación de un reportaje en Diario Libre sobre la grave situación que enfrenta la laguna de Cabral o Laguna Rincón, en Barahona, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó este miércoles sobre los resultados de una evaluación técnica y atribuyó la degradación del lago a varios factores, principalmente al uso exclusivo del canal de Trujillo por parte del Consorcio Azucarero Central (CAC).

Explicó mediante un comunicado que el caudal de la laguna depende exclusivamente de dicho canal, "el cual es usufructuado casi en su totalidad por el Consorcio Azucarero Central)".

"Esta situación limita el ingreso de caudales ecológicos necesarios para la supervivencia del ecosistema", subrayó Medio Ambiente.

Ante esta situación, la institución recomendó gestionar de manera formal que, en el marco de sus operaciones, el Consorcio Azucarero Central garantice un caudal ecológico mínimo y constante hacia la laguna, como medida fundamental para detener su deterioro y asegurar su sostenibilidad.

Otras causas de la reducción del caudal

También dice que en el informe técnico enviado por el Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad se detalla que las intervenciones humanas históricas —tales como la construcción de canales de riego, la modificación del caño de Trujillo, la deforestación y la agricultura intensiva— han alterado significativamente el flujo natural de agua hacia la laguna.

"Como resultado, se ha registrado una disminución drástica del nivel del agua, un aumento de la salinidad, una sedimentación acelerada y pérdida de biodiversidad, lo que pone en peligro la integridad ecológica del Refugio (de Vida Silvestre)", alerta.

Valor ecológico

Medio Ambiente resaltó que el Refugio de Vida Silvestre Laguna Cabral o Rincón constituye un patrimonio natural de alto valor ecológico y social, por lo que su preservación es responsabilidad compartida del Estado, el sector privado y la sociedad en su conjunto.

Situación

El bajo caudal de la laguna ha provocado la muerte de peces y otras especies, y tiene en la desesperación a los lugareños que conseguían su sustento en la pesca.

Sobre el Consorcio Azucarero Central El Consorcio Azucarero Central tiene arrendado desde 1999 los terrenos del antiguo ingenio Barahona, de propiedad estatal. En su página web dice que es una empresa dedicada al cultivo y producción de la caña de azúcar," la industria más grande de la región sur", abarcando las provincias Barahona, Bahoruco e Independencia. Indica que cuenta con una fuerza laboral de 3,400 empleados directos