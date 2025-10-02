Regidores ordenan retiro de escultura en Sosúa creada para la conservación de corales

Fotografía de archivo de la estatua de Atabey, ubicada en el fondo marino en Sosúa, provincia Puerto Plata, para la conservación de corales. ( FUENTE EXTERNA )

El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Sosúa, en la provincia Puerto Plata, aprobó a unanimidad una ordenanza que dispone el retiro de la estatua de Atabey, instalada en el Océano Atlántico desde marzo de 2023.

La propuesta para el retiro de la escultura fue presentada por el sacerdote católico Johnny Espinal Castillo y el pastor evangélico Severo Cordero Capellán, presidente de la Federación de Pastores.

Ambos religiosos solicitaron el retiro alegando que la escultura constituye un objeto de idolatría a dioses falsos.

La obra, de 16 pies de altura, representa a Atabey, deidad arahuaca y taína considerada Madre del Agua.

Conservación de los corales

El proyecto fue impulsado por la Fundación Maguá y la organización internacional Global Coralition, con el propósito de promover el arte, la cultura y la conservación ambiental a través de la restauración de arrecifes de coral.

Además, la misma fue concebida como un atractivo turístico para el buceo.

Al mismo tiempo, es considerada por sus propulsores como un aporte a la recuperación de los corales en la bahía de Sosúa, afectados por la contaminación y los desechos.