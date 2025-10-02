Regidores ordenan retiro de escultura en Sosúa creada para la conservación de corales
Religiosos solicitaron el retiro alegando que la escultura constituye un objeto de idolatría a dioses falsos
La obra, de 16 pies de altura, representa a Atabey, deidad arahuaca y taína considerada Madre del Agua
El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Sosúa, en la provincia Puerto Plata, aprobó a unanimidad una ordenanza que dispone el retiro de la estatua de Atabey, instalada en el Océano Atlántico desde marzo de 2023.
La propuesta para el retiro de la escultura fue presentada por el sacerdote católico Johnny Espinal Castillo y el pastor evangélico Severo Cordero Capellán, presidente de la Federación de Pastores.
Ambos religiosos solicitaron el retiro alegando que la escultura constituye un objeto de idolatría a dioses falsos.
Conservación de los corales
El proyecto fue impulsado por la Fundación Maguá y la organización internacional Global Coralition, con el propósito de promover el arte, la cultura y la conservación ambiental a través de la restauración de arrecifes de coral.
Además, la misma fue concebida como un atractivo turístico para el buceo.
Al mismo tiempo, es considerada por sus propulsores como un aporte a la recuperación de los corales en la bahía de Sosúa, afectados por la contaminación y los desechos.