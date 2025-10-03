Puerto Rico, Ecuador y Canadá se suman al Festival de Plantas y Flores del Jardín Botánico
El Jardín Botánico se prepara para recibir a miles de visitantes en su festival, una tradición que une cultura y naturaleza
El Jardín Botánico celebrará del 16 al 19 de octubre la XIX edición del Festival Nacional de Plantas y Flores, uno de los eventos culturales y familiares más esperados en el país.
Pedro Suárez, director general del Jardín Botánico, afirmó que el festival "es la actividad cumbre de la institución" y resaltó que este año se sumarán expositores de Puerto Rico, Ecuador y Canadá.
"El público tendrá la oportunidad de apreciar y adquirir especies únicas, al tiempo que disfrutará de un espacio seguro, organizado y lleno de atractivos", señaló.
En la feria participarán 107 expositores, entre viveristas, orquidiarios, artesanos y empresas de gastronomía.
La logística incluye reinscripción y convocatoria abierta. Al principio, al evento asistían unos 3,000 visitantes y hoy recibe cerca de 15,000 en los cuatro días de feria.
Entre las novedades de este año figuran:
- Cine sobre la grama, el viernes 17.
- Área infantil con talleres de reciclaje y actividades educativas.
- Exhibiciones del Zoológico Nacional y el Acuario Nacional, con muestras vivas.
- Talleres de orquídeas, bonsáis, huertos urbanos, arreglo floral y coquedama.
"El Jardín Botánico es un espacio para compartir, aprender y celebrar la naturaleza. Queremos que cada visitante viva una experiencia inolvidable", expresó Suárez.