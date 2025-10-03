Puerto Rico, Ecuador y Canadá se suman al Festival de Plantas y Flores del Jardín Botánico

En el festival se exponen diferentes especies de orquídeas. ( DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

El Jardín Botánico celebrará del 16 al 19 de octubre la XIX edición del Festival Nacional de Plantas y Flores, uno de los eventos culturales y familiares más esperados en el país.

Pedro Suárez, director general del Jardín Botánico, afirmó que el festival "es la actividad cumbre de la institución" y resaltó que este año se sumarán expositores de Puerto Rico, Ecuador y Canadá.

"El público tendrá la oportunidad de apreciar y adquirir especies únicas, al tiempo que disfrutará de un espacio seguro, organizado y lleno de atractivos", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/04/pedro-suarez-dania-acevedo-d46eff94.jpeg Pedro Suárez, director del Jardín Botánico. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

En la feria participarán 107 expositores, entre viveristas, orquidiarios, artesanos y empresas de gastronomía.

La logística incluye reinscripción y convocatoria abierta. Al principio, al evento asistían unos 3,000 visitantes y hoy recibe cerca de 15,000 en los cuatro días de feria.

Entre las novedades de este año figuran:

Cine sobre la grama , el viernes 17 .

, el . Área infantil con talleres de reciclaje y actividades educativas.

y actividades educativas. Exhibiciones del Zoológico Nacional y el Acuario Nacional , con muestras vivas .

y el , con . Talleres de orquídeas, bonsáis, huertos urbanos, arreglo floral y coquedama.

"El Jardín Botánico es un espacio para compartir, aprender y celebrar la naturaleza. Queremos que cada visitante viva una experiencia inolvidable", expresó Suárez.