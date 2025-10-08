El Indrhi dice que la merma del agua en la laguna de Cabral es "una situación cíclica"

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) afirmó ayer que la merma del espejo de agua de la laguna de Cabral o Rincón responde a su condición de sistema endorreico —un humedal cerrado donde la evaporación es su salida natural— y no a desvíos de caudales ni a tomas de riego.

Durante una entrevista con Diario Libre, un equipo técnico encabezado por su asesor de gestión ambiental, Juan Fulvio Ureña, y el director de Operaciones de Sistemas de Riego, Juan Carlos Nova, recordó que, al ser área protegida categoría cuatro bajo la rectoría del Ministerio de Medio Ambiente, el nivel de la laguna fluctúa según el balance entre evaporación, precipitación e infiltración.

La laguna está localizada en el Valle de Neiba, entre las provincias Independencia y Barahona.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/director-de-sistema-de-riego-y-asesor-del-indrhi-5fcf1594.jpg El director de Sistema de Riego del Indrhi, Juan Carlos Novas y el asesor de Gestión Ambiental, Fulvio Ureña. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Fenómeno cíclico

Según explicó el director de Operaciones de Sistemas de Riego, la situación que vive la laguna responde a un proceso cíclico y natural de los tiempos, la cual no está en su mínimo histórico.

"No es una situación nueva, es una situación cíclica que tiene como causa el déficit en la precipitación y los aumentos de temperatura, además de algunas actividades antrópogenas que debe revisar el Ministerio de Medio y Medio Ambiente como responsable por el cuidado y la conservación de esa área protegida", dijo Novas.

En ese sentido, rechazaron que las operaciones de sus sistemas de riego incidan entre las causas del mal.

"No existe ningún aprovechamiento hidráulico en ninguno de los cuerpos naturales que suplen de agua a la laguna, ni de la propia laguna, es decir, el único punto de salida de agua del sistema natural es la evaporación, y nosotros no la podemos controlar; eso depende de la naturaleza", señaló el asesor ambiental, Ureña.

Los representantes reconocieron que existen comunidades que dependen de la laguna para su sustento, principalmente a través de la pesca, pero insistieron en que cualquier intervención para mantener su nivel "debe ser cuidadosamente evaluada".

"Antes de aplicar soluciones, hay que diagnosticar correctamente la causa. De lo contrario, podríamos causar más daño que el problema que queremos resolver", reiteraron.

Plantearon que mantener un suministro de agua de forma artificial es posible, siempre que se establezcan protocolos claros.

Señalaron que, gracias a la presa de Monte Grande, hay agua suficiente para sostener eventos puntuales de apoyo, pero advirtieron que convertir esa práctica en recarga permanente desnaturalizaría el manejo del humedal.

Aclaran uso de canal Trujillo Ante la controversia entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Consorcio Azucarero Central (CAC) por el uso del canal Trujillo, el Indrhi aclaró que los únicos usuarios de ese sistema son agricultores locales y no productores de caña de azúcar. "En el canal Trujillo no hay usufructo por parte del usuario que se ha identificado como el Consorcio Azucarero Central, todas son áreas de agricultores, ninguna es área de caña", explicó el director de sistema de riego.