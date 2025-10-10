×
VIDEO | Alarmante acumulación de desechos plásticos en el río Yaque del Norte

Hacen llamado a las autoridades para fortalecer las acciones de saneamiento del afluente

Una gran cantidad de desechos plásticos se encuentra acumulada en el tramo del río Yaque del Norte que atraviesa la comunidad La Otra Banda, en la provincia de Santiago, situación que ha generado preocupación entre ambientalistas y residentes de la zona.

Ernesto Inoa, presidente del Grupo Ecológico Mundo Libre, denunció que la contaminación se ha incrementado debido a que la máquina conocida como "barrera azul", instalada en ese punto del afluente para retener plásticos y otros residuos, permanece dañada desde hace varios meses.

"Además de los plásticos, en el río se pueden observar animales muertos, electrodomésticos como neveras, lavadoras, entre otros desechos, que representan un grave peligro para el río Yaque y las comunidades cercanas", advirtió Inoa.

El ecologista explicó que gran parte de los desechos son lanzados desde sectores como Bella Vista y otros puntos por donde atraviesa el afluente en la provincia.

  • Señala que la falta de conciencia ciudadana y la deficiente recogida de basura agravan el problema.
Expandir imagen
Infografía
Desechos acumulados en el río Yaque del Norte en el tramo La Otra Banda, en la provincia Santiago. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Inoa propuso establecer un valor de cinco pesos por cada botella plástica, como incentivo para que las personas no las desechen en las calles ni en los ríos. 

"Si a las botellas se les asigna un valor económico, la gente tendrá motivación para recogerlas. Eso ayudaría a reducir significativamente la contaminación", sostuvo.

Llamado a las autoridades

Asimismo, llamó a los comerciantes, especialmente a los colmaderos, a no entregar fundas con desechos a personas que las lanzan en cañadas, ya que terminan contaminando el río.

Inoa pidió al Gobierno y a las autoridades municipales reparar la "barrera azul" y fortalecer las acciones de saneamiento del río Yaque del Norte, considerado uno de los recursos hídricos más importantes del país.

