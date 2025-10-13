Se forma la tormenta tropical Lorenzo

Clima en RD: Según el boletín número 1 emitido por el NHC, Lorenzo podría experimentar un fortalecimiento gradual en los próximos días. ( CENTRO NACIONAL DE HURACANES DE ESTADOS UNIDOS. )

El Centro Nacional de Huracanes informó este lunes la formación de la tormenta tropical Lorenzo en el Atlántico tropical central, a más de 1,700 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde.

A las 5:00 a.m. (hora del Atlántico), el sistema se localizaba en la latitud 14.2 norte y longitud 40.3 oeste, desplazándose hacia el noroeste a unos 28 kilómetros por hora (17 mph). Sus vientos máximos sostenidos alcanzaban los 75 km/h (45 mph), con ráfagas más intensas, y una presión central mínima estimada de 1006 milibares.

Según el boletín número 1 emitido por el NHC, Lorenzo podría experimentar un fortalecimiento gradual en los próximos días, aunque por el momento no representa amenaza directa para tierra firme ni se han emitido avisos o vigilancias costeras.

Probable desarrollo

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 150 kilómetros desde el centro del sistema. Los meteorólogos prevén que mantenga su rumbo noroeste durante la jornada del lunes con una desaceleración paulatina, antes de girar hacia el norte el martes.

El organismo estadounidense indicó que, de mantenerse las condiciones actuales, Lorenzo podría continuar desarrollándose sobre aguas abiertas del Atlántico, donde las temperaturas del mar son favorables para su fortalecimiento.

No obstante, hasta el momento el fenómeno no afecta a ninguna zona poblada, y el NHC monitorea su evolución como parte de la temporada ciclónica 2025 del Atlántico, que se mantiene activa hasta el 30 de noviembre.

El próximo boletín completo sobre la tormenta tropical Lorenzo será emitido a las 11:00 a.m. (hora del Atlántico).