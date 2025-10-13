Fundación Puntacana y Origin by Ocean firman acuerdo para el suministro de sargazo

Jake Kheel, vicepresidente de la Fundación Puntacana, junto a Heikki Heiskanen, Chief Operating Activist de Origin by Ocean. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Puntacana y Origin by Ocean firmaron un acuerdo vinculante para el suministro de sargazo, con el objetivo de establecer una cadena de suministro sostenible y desarrollar una terminal de pretratamiento en Punta Cana, en la provincia La Altagracia.

De acuerdo con un comunicado de la Fundación, esta alianza busca convertir los arribazones de sargazo en soluciones de alto valor mediante bioproductos, promoviendo la economía circular.

Según Heikki Heiskanen, Chief Operating Activist de Origin by Ocean, "esta colaboración marca un paso significativo hacia la construcción de una economía circular en torno al sargazo.

Al trabajar junto a la Fundación Puntacana, podemos aprovechar su experiencia en la gestión del sargazo para asegurar un suministro confiable de materia prima y explorar oportunidades para el procesamiento local en nuestra terminal".

De su lado, Jake Kheel, vicepresidente de la Fundación Puntacana, destacó que la alianza contribuirá a mitigar la crisis del sargazo en el Caribe y generar oportunidades económicas para el país.

"Nos entusiasma asociarnos con Origin by Ocean para encontrar una solución sostenible a la crisis del sargazo que afecta al Caribe. Esta colaboración no solo tiene el potencial de mitigar los impactos negativos de las floraciones de sargazo, sino también de generar oportunidades económicas para la República Dominicana", expresó Kheel.

Ingredientes para industrias

La Fundación Puntacana, colaborará con Origin by Ocean suministrando sargazo para el proceso de biorrefinería. Origin by Ocean establecerá una terminal local de pretratamiento en Punta Cana, garantizando materia prima para la biorrefinería.

Esta instalación, ubicada en el Parque Industrial de Kokkola, en Finlandia, y operada por CABB, producirá ingredientes de base biológica para las industrias cosmética, alimentaria y textil.

Se proyecta que, entre 2027 y 2028, se suministren unas 4,000 toneladas por año. Además, Origin by Ocean evalúa la posibilidad de establecer una biorrefinería en República Dominicana, replicando el modelo de su planta en Finlandia, con el respaldo de autoridades locales e internacionales.