Zoológico dominicano recibirá animales exóticos desde Puerto Rico
El Parque Zoológico Nacional de la República Dominicana (Zoodom) acogerá a varias especies exóticas ilegales desde Puerto Rico, que fueron rescatadas del tráfico de fauna o entregadas voluntariamente por quienes las tenían.
Así lo confirmó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de la isla, que recibió una solicitud formal del zoológico dominicano.
Entre los animales que serán trasladados se encuentran culebras, monos rhesus, caimanes y aves, actualmente bajo custodia en el Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas, ubicado en Cambalache, Arecibo.
Colaboración
Según publica el periódico puertorriqueño Primera Hora, el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, explicó que esta colaboración permitirá ofrecer una nueva oportunidad de vida a estos animales.
"El 6 de octubre recibimos la solicitud formal del director del zoológico, Nayib Aude, quien expresó su interés en acoger a estas especies como parte de sus programas educativos y de conservación", indicó.
De su lado, Ángel Atienza, director del centro de rehabilitación en Arecibo, celebró la noticia y destacó los esfuerzos constantes del DRNA para encontrar destinos adecuados para estas especies.
"Estamos comprometidos con encontrar lugares responsables donde puedan vivir en condiciones apropiadas, y esta iniciativa nos ayuda a continuar con esa labor", señaló.
El Parque Zoológico Nacional, ubicado en Santo Domingo, forma parte de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios.
Su director indicó que los animales contribuirán a enriquecer las colecciones biológicas del parque, y fortalecerán los programas de educación ambiental, investigación y bienestar animal que allí se desarrollan.
Las instalaciones sufrieron daños severos tras el paso del huracán María en 2017, y apenas en agosto de 2024 comenzaron las labores de rehabilitación, en coordinación con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).