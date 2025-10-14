Zoológico dominicano recibirá animales exóticos desde Puerto Rico

Entre los animales que serán trasladados se encuentran culebras, monos rhesus, caimanes y aves, que están bajo custodia en el Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas, ubicado en Cambalache, Arecibo. ( FUENTE EXTERNA )

El Parque Zoológico Nacional de la República Dominicana (Zoodom) acogerá a varias especies exóticas ilegales desde Puerto Rico, que fueron rescatadas del tráfico de fauna o entregadas voluntariamente por quienes las tenían.

Así lo confirmó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de la isla, que recibió una solicitud formal del zoológico dominicano.

Entre los animales que serán trasladados se encuentran culebras, monos rhesus, caimanes y aves, actualmente bajo custodia en el Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas, ubicado en Cambalache, Arecibo.

Colaboración

Según publica el periódico puertorriqueño Primera Hora, e l secretario del DRNA, Waldemar Quiles , explicó que esta colaboración permitirá ofrecer una nueva oportunidad de vida a estos animales.

"El 6 de octubre recibimos la solicitud formal del director del zoológico, Nayib Aude, quien expresó su interés en acoger a estas especies como parte de sus programas educativos y de conservación", indicó.

De su lado, Ángel Atienza, director del centro de rehabilitación en Arecibo, celebró la noticia y destacó los esfuerzos constantes del DRNA para encontrar destinos adecuados para estas especies.

"Estamos comprometidos con encontrar lugares responsables donde puedan vivir en condiciones apropiadas, y esta iniciativa nos ayuda a continuar con esa labor", señaló.

El Parque Zoológico Nacional, ubicado en Santo Domingo, forma parte de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios.

Su director indicó que los animales contribuirán a enriquecer las colecciones biológicas del parque, y fortalecerán los programas de educación ambiental, investigación y bienestar animal que allí se desarrollan.

Actualmente, el centro en Puerto Rico alberga unas 35 culebras, 14 monos rhesus, 7 caimanes y varias aves, todos rescatados en operaciones contra el tráfico de fauna o entregados voluntariamente.

Las instalaciones sufrieron daños severos tras el paso del huracán María en 2017, y apenas en agosto de 2024 comenzaron las labores de rehabilitación, en coordinación con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).