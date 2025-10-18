El COE modifica restricción marítima ante deterioro progresivo del clima en costas dominicanas

El COE instruyó a los organismos de protección civil a intensificar las medidas preventivas en estas zonas costeras. ( ARCHIVO )

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la noche de este sábado la modificación de las restricciones marítimas en la Costa Atlántica del país, debido al progresivo deterioro de las condiciones del mar, según el boletín más reciente del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) que cita como causas los vientos, oleajes y lluvias producto de la vaguada prefrontal que afecta al país.

El informe meteorológico advierte sobre vientos y olas anormales, así como posibles corrientes de resaca y rompientes peligrosas, lo cual representa un riesgo para bañistas, pescadores y operadores de embarcaciones.

Restricciones actualizadas en la Costa Atlántica:

Se prohíbe la salida al mar a frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Miches (El Seibo).

En el resto de la Costa Atlántica, se autoriza navegar solo cerca del litoral, sin aventurarse mar adentro.

Asimismo, el COE instruyó a los organismos de protección civil a intensificar las medidas preventivas en estas zonas costeras, a fin de preservar la seguridad de la población y evitar incidentes por las condiciones adversas del mar.

Condiciones meteorológicas generales:

Las condiciones del tiempo en el interior del país siguen influenciadas por una vaguada prefrontal asociada a un sistema frontal, provocando aguaceros con tronadas y ráfagas de viento aisladas en varias provincias, incluyendo La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, y La Vega, entre otras.

Se prevé que estas lluvias disminuyan al anochecer, aunque podrían persistir algunos chubascos en zonas costeras.

Para el domingo, se mantendrán condiciones similares, con aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en horas de la tarde y primeras de la noche.

Vigencia de la restricción:

Las recomendaciones marítimas estarán vigentes hasta el lunes 20 de octubre a las 6:00 p.m., sujeto a actualizaciones en función del comportamiento de las condiciones meteorológicas.