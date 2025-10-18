Entidades recuperan área verde en acceso a la Laguna La Redonda en la carretera Mella

Durante el operativo, se recogieron toneladas de desechos plásticos, gomas usadas, chatarra y escombros. ( FUENTE EXTERNA )

Diversas instituciones públicas y comunitarias realizaron una amplia jornada de limpieza y recuperación ambiental en el kilómetro 13 de la Carretera Mella, en el tramo que da acceso a la Laguna La Redonda, en el Distrito Municipal San Luis.

La actividad fue organizada por la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac), en coordinación con la Alcaldía de Santo Domingo Este, el grupo Acción EcoJoven, Adoplafam, el Ministerio de Medio Ambiente, organizaciones comunitarias y centros educativos de la zona.

Durante el operativo, se recogieron toneladas de desechos plásticos, gomas usadas, chatarra y escombros, así como residuos de electrodomésticos abandonados, que afectaban el entorno natural de la laguna.

El director de Digecac, Rodolfo Valera Grullón, encabezó los trabajos y destacó la participación activa de jóvenes, estudiantes y comunitarios, refiere una nota de prensa. El operativo fue realizado ayer viernes.

“Cuando las instituciones, los jóvenes y las comunidades se unen con un propósito en común, los resultados se multiplican. Este esfuerzo responde al compromiso del presidente Luis Abinader de trabajar junto a la gente en favor del medio ambiente y la calidad de vida”, expresó Valera.

La jornada

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/laguna-salada3-bc141067.jpg (FUENTE EXTERNA)

Las labores incluyeron poda alta, barrido, recolección de residuos y remozamiento de áreas verdes. La Alcaldía de Santo Domingo Este aportó camiones compactadores, brigadas de limpieza y maquinaria pesada para el retiro de los desechos.

Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, a través de su personal de Áreas Protegidas, supervisaron el proceso para proteger la flora local y evitar daños al ecosistema.

También se integraron estudiantes de la Escuela Básica Elda Josefa Reyes de Muñoz, quienes participaron en tareas educativas y de sensibilización ambiental, junto a grupos comunitarios del Distrito Municipal San Luis.

Un pulmón verde en recuperación

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/laguna-salada5-aacce844.jpg (FUENTE EXTERNA)

La Laguna La Redonda, conocida también como La Balsa, es uno de los principales pulmones naturales del municipio y un punto clave para el equilibrio ecológico de la zona. Está ubicada próximo al residencial Las Acacias, en el Km 13 de la Carretera Mella.

Las autoridades informaron que los trabajos de limpieza y embellecimiento continuarán en los próximos días, bajo la supervisión de las brigadas de Digecac.