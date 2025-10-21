La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó este martes desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que la activa onda tropical que se desplaza al sur del país alcanzó un 100 % de probabilidad de desarrollo ciclónico, por lo que en las próximas horas podría ser nombrada tormenta tropical Melissa, el ciclón número 13 de la temporada 2025.

"Este fenómeno meteorológico ya tiene un cien por ciento de probabilidad de convertirse en ciclón tropical. Sería la tormenta tropical Melissa, y continúa desplazándose muy lentamente al sur de nuestro territorio", señaló Ceballos durante la rueda de prensa en la que participaron también representantes de la Defensa Civil, el Indrhi y otras instituciones de respuesta.

La funcionaria explicó que las condiciones del mar Caribe son muy favorables para su fortalecimiento, debido a las altas temperaturas superficiales que pueden aportar energía al sistema. "Las aguas en el mar Caribe siguen bastante cálidas como para generar que este sistema se fortalezca mientras se mantiene al sur de nosotros", precisó.

Trayectoria aún incierta

Ceballos indicó que los modelos meteorológicos aún no coinciden sobre la trayectoria final del fenómeno, aunque se espera una mayor definición durante la mañana.

"Los modelos no se han terminado de acoplar. Aún no sabemos si el sistema pasará directamente sobre el territorio nacional, sobre Haití o entre el canal del Viento, entre Cuba y Haití", explicó.

Sin embargo, afirmó que independientemente del recorrido, las lluvias serán abundantes e impactarán buena parte del país durante los próximos días.

"Días de mucha lluvia"

"Vamos a tener días de mucha lluvia. Los acumulados van a ser importantes, sea que el sistema pase sobre el territorio nacional o que continúe desplazándose lentamente hacia el oeste. El campo nuboso es muy amplio y las condiciones al sur son favorables para lluvias extraordinarias", detalló la directora del Indomet.

Ceballos reiteró que el fenómeno podría convertirse en huracán categoría 1 si las temperaturas cálidas del mar Caribe continúan aportándole energía.

"Nos mantenemos atentos a que en el transcurso de la mañana de hoy este sistema se nombre como tormenta Melissa, y las expectativas son que el cálido mar Caribe le aporte la energía suficiente para transformarse rápidamente en huracán categoría uno", dijo.