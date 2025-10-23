Calles de Villas Agrícolas inundadas tras intensas lluvias en Santo Domingo

Los comunitarios también aseguran que las lluvias se mezclan con un químico que "se está comiendo la calle" en Villas Agrícolas. ( JOLIVER BRITO )

Las lluvias caídas en las últimas horas volvieron a inundar en la intersección de las calles Aníbal Espinosa y Juan Erazo en el sector Villas Agrícolas, donde los residentes denuncian que el sistema de drenaje pluvial no funciona y el agua permanece estancada.

"Antes llovía y el agua bajaba rápido, pero ahora no baja sola. El desagüe no sirve", lamentó Liliana Reyes, una residente con más de dos décadas viviendo en la zona.

Tras la denuncia, la Alcaldía del Distrito Nacional, dispuso de varios camiones de extracción de líquidos para limpiar el drenaje.

Alcantarillado

Reyes explicó que los vecinos han tenido que esperar a que camiones lleguen al lugar para bombear el agua acumulada, ya que el sistema de alcantarillado no responde.

Los comunitarios también aseguran que las lluvias se mezclan con un químico que "se está comiendo la calle".

"Antes llovía y no pasaban inundaciones, pero la situación ha cambiado; el agua llega a niveles que entran a las casas", agregó Reyes.