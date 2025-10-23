×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Villas Agrícolas
Villas Agrícolas

Calles de Villas Agrícolas inundadas tras intensas lluvias en Santo Domingo

Tras la denuncia, la Alcaldía del Distrito Nacional, dispuso de varios camiones de extracción de líquidos para limpiar el drenaje

    Expandir imagen
    Calles de Villas Agrícolas inundadas tras intensas lluvias en Santo Domingo
    Los comunitarios también aseguran que las lluvias se mezclan con un químico que "se está comiendo la calle" en Villas Agrícolas. (JOLIVER BRITO)

    Las lluvias caídas en las últimas horas volvieron a inundar en la intersección de las calles Aníbal Espinosa y Juan Erazo en el sector Villas Agrícolas, donde los residentes denuncian que el sistema de drenaje pluvial no funciona y el agua permanece estancada.

    "Antes llovía y el agua bajaba rápido, pero ahora no baja sola. El desagüe no sirve", lamentó Liliana Reyes, una residente con más de dos décadas viviendo en la zona.

    Expandir imagen
    "Antes llovía y el agua bajaba rápido, pero ahora no baja sola. El desagüe no sirve", lamentó Liliana Reyes, una residente con más de dos décadas viviendo en la zona.<br><br>
    "Antes llovía y el agua bajaba rápido, pero ahora no baja sola. El desagüe no sirve", lamentó Liliana Reyes, una residente con más de dos décadas viviendo en la zona. (JOLIVER BRITO)
    Expandir imagen
    "Antes llovía y el agua bajaba rápido, pero ahora no baja sola. El desagüe no sirve", lamentó Liliana Reyes, una residente con más de dos décadas viviendo en la zona.<br><br>
    "Antes llovía y el agua bajaba rápido, pero ahora no baja sola. El desagüe no sirve", lamentó Liliana Reyes, una residente con más de dos décadas viviendo en la zona. (JOLIVER BRITO)
    Expandir imagen
    "Antes llovía y el agua bajaba rápido, pero ahora no baja sola. El desagüe no sirve", lamentó Liliana Reyes, una residente con más de dos décadas viviendo en la zona.<br><br>
    "Antes llovía y el agua bajaba rápido, pero ahora no baja sola. El desagüe no sirve", lamentó Liliana Reyes, una residente con más de dos décadas viviendo en la zona. (JOLIVER BRITO)
    Expandir imagen
    "Antes llovía y el agua bajaba rápido, pero ahora no baja sola. El desagüe no sirve", lamentó Liliana Reyes, una residente con más de dos décadas viviendo en la zona.<br><br>
    "Antes llovía y el agua bajaba rápido, pero ahora no baja sola. El desagüe no sirve", lamentó Liliana Reyes, una residente con más de dos décadas viviendo en la zona. (JOLIVER BRITO)
    Expandir imagen
    "Antes llovía y el agua bajaba rápido, pero ahora no baja sola. El desagüe no sirve", lamentó Liliana Reyes, una residente con más de dos décadas viviendo en la zona.<br><br>
    "Antes llovía y el agua bajaba rápido, pero ahora no baja sola. El desagüe no sirve", lamentó Liliana Reyes, una residente con más de dos décadas viviendo en la zona. (JOLIVER BRITO)
    • Tras la denuncia, la Alcaldía del Distrito Nacional, dispuso de varios camiones de extracción de líquidos para limpiar el drenaje.
    RELACIONADAS

    Alcantarillado 

    Reyes explicó que los vecinos han tenido que esperar a que camiones lleguen al lugar para bombear el agua acumulada, ya que el sistema de alcantarillado no responde.

    Los comunitarios también aseguran que las lluvias se mezclan con un químico que "se está comiendo la calle".

    "Antes llovía y no pasaban inundaciones, pero la situación ha cambiado; el agua llega a niveles que entran a las casas", agregó Reyes.

    TEMAS -

       Apasionada por el periodismo de deporte.