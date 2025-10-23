×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cañadas
Cañadas

Autoridades llaman a la población no usar las cañadas como vertederos

El ministro Paíno Henríquez advirtió que los desechos sólidos en los cauces agravan el riesgo de inundaciones

    Expandir imagen
    Autoridades llaman a la población no usar las cañadas como vertederos
    La acumulación de plásticos y desechos dificulta el flujo del agua y pone en riesgo a las comunidades de Santo Domingo Norte. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Medio Ambiente reiteró su llamado a la población a no utilizar las cañadas como vertederos, ante los daños provocados por la tormenta tropical Melissa y la acumulación de residuos en distintos puntos del municipio de Santo Domingo Norte.

    Durante un recorrido encabezado por el ministro Paíno Henríquez y la alcaldesa Betty Gerónimo, las autoridades supervisaron los trabajos de limpieza y desobstrucción de varias cañadas afectadas por las lluvias.

    Henríquez advirtió que el vertido de basura, plásticos y envases de un solo uso en estos afluentes obstaculiza el flujo del agua y aumenta el riesgo de inundaciones y contaminación. "Hacemos un llamado a la población a no utilizar las cañadas como vertederos. La basura está poniendo en peligro a nuestras comunidades", enfatizó.

    El ministro explicó que brigadas del ministerio y del ayuntamiento trabajan de manera conjunta con maquinaria pesada para encauzar los cauces y reducir los impactos del temporal. 

    Expandir imagen
    Infografía
    Recorrido encabezado por el ministro Paíno Henríquez y la alcaldesa de Santo Domingo Oeste Betty Gerónimo. (FUENTE EXTERNA)

    Los Guaricanos 

    La alcaldesa Betty Gerónimo destacó la intervención urgente en la cañada de Los Guaricanos, una de las más sensibles del municipio, y agradeció el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y del presidente Luis Abinader. "Continuaremos los trabajos durante toda la semana hasta normalizar la situación", afirmó. 

    RELACIONADAS

    En las labores también participan la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana y la Fundación FASE (Fuerza de Acción, Salvamento y Exploración), cuyo director, John Reynoso, explicó que la limpieza permitirá agilizar el drenaje del agua y disminuir los riesgos de inundaciones, contaminación y deslizamientos.

    Tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Alcaldía de Santo Domingo Norte insistieron en la necesidad de la conciencia ciudadana para mantener limpias las cañadas y proteger la seguridad de las comunidades.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.