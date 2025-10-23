Autoridades llaman a la población no usar las cañadas como vertederos

La acumulación de plásticos y desechos dificulta el flujo del agua y pone en riesgo a las comunidades de Santo Domingo Norte. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente reiteró su llamado a la población a no utilizar las cañadas como vertederos, ante los daños provocados por la tormenta tropical Melissa y la acumulación de residuos en distintos puntos del municipio de Santo Domingo Norte.

Durante un recorrido encabezado por el ministro Paíno Henríquez y la alcaldesa Betty Gerónimo, las autoridades supervisaron los trabajos de limpieza y desobstrucción de varias cañadas afectadas por las lluvias.

Henríquez advirtió que el vertido de basura, plásticos y envases de un solo uso en estos afluentes obstaculiza el flujo del agua y aumenta el riesgo de inundaciones y contaminación. "Hacemos un llamado a la población a no utilizar las cañadas como vertederos. La basura está poniendo en peligro a nuestras comunidades", enfatizó.

El ministro explicó que brigadas del ministerio y del ayuntamiento trabajan de manera conjunta con maquinaria pesada para encauzar los cauces y reducir los impactos del temporal.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/23/sdo-c4ee48ef.jpg Recorrido encabezado por el ministro Paíno Henríquez y la alcaldesa de Santo Domingo Oeste Betty Gerónimo. (FUENTE EXTERNA)

Los Guaricanos

La alcaldesa Betty Gerónimo destacó la intervención urgente en la cañada de Los Guaricanos, una de las más sensibles del municipio, y agradeció el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y del presidente Luis Abinader. "Continuaremos los trabajos durante toda la semana hasta normalizar la situación", afirmó.

En las labores también participan la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana y la Fundación FASE (Fuerza de Acción, Salvamento y Exploración), cuyo director, John Reynoso, explicó que la limpieza permitirá agilizar el drenaje del agua y disminuir los riesgos de inundaciones, contaminación y deslizamientos.

Tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Alcaldía de Santo Domingo Norte insistieron en la necesidad de la conciencia ciudadana para mantener limpias las cañadas y proteger la seguridad de las comunidades.

Leer más Autoridades realizan recorrido por sectores vulnerables del Distrito Nacional