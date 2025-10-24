Una extensa masa de lilas que cubría todo el ancho del río Ozama obligó al Ministerio de Obras Públicas a cerrar, de manera provisional, el puente Flotante la noche de este viernes para que las algas sigan el curso al mar Caribe.

Junto a las lilas, las lluvias provocadas por la tormenta Melissa también arrastró grandes cantidades de basura desde sectores de la parte alta de la capital. En hedor a putrefacto de la basura era casi insoportable en los alrededores del Ozama.

La noche de este viernes, varios obreros estaban retirando parte de los desechos, pero la "sábana verde" de algas cubrías toda la zona.

La situación se repite en tiempo de tormentas. Luego, las lilas y basura se amontonan en las playas Montesinos y Güibia, una situación que quita belleza al Malecón de Santo Domingo.

En un comunicado, Obras Públicas informó que "el puente permanecerá cerrado al tránsito y oportunamente será anunciada su reapertura en coordinación con los organismos de tránsito, la Armada Dominicana y la Comisión Militar y Policial".

Obras Públicas mantiene equipos de emergencia y brigadas distribuidos en puntos estratégicos del Gran Santo Domingo y otras provincias, en labores de limpieza y remoción de escombros, pozos filtrantes e imbornales en zonas sensibles a las lluvias.