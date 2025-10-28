Un total de 98 crías de tortugas marinas verdes fueron liberadas en la playa del Santuario de Sans Soucí, devolviéndolas a su hábitat natural en el Mar Caribe tras haber eclosionado en un ambiente controlado y bajo supervisión de especialistas.

La liberación, que se realizó el lunes 27 de octubre, forma parte de las acciones de conservación y protección de especies marinas en peligro, desarrolladas por la Armada de la República Dominicana, en coordinación con biólogos marinos del Acuario Nacional.

Previo al evento, personal de Infantería de Marina que presta servicio en la zona participó en una sesión de inducción ambiental, donde el biólogo marino Omar Shamir Reynoso ofreció detalles técnicos y estadísticas sobre el proceso de nacimiento y clasificación de las crías, resaltando la importancia de estos esfuerzos para la preservación de la biodiversidad marina.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/whatsapp-image-2025-10-28-at-100348-am-d81a35d2.jpeg Brigadas de la Armada de la República Dominicana, junto a biólogos del Acuario Nacional, liberan 98 crías de tortugas marinas verdes en la playa del Santuario de Sans Soucí. (FUENTE EXTERNA)

El acto de liberación fue encabezado por el comandante general de la Armada, vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez, junto a representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Turismo, además de técnicos del Acuario Nacional, quienes presenciaron el momento en que las pequeñas tortugas emprendieron su primera carrera hacia el mar.

"La cooperación entre la Armada Dominicana y el Acuario Nacional refuerza el compromiso del país con la conservación de sus recursos naturales, destacando el valor de la educación ambiental y el trabajo conjunto entre instituciones para proteger las especies marinas amenazadas", dice un comunicado de prensa de la institución militar.