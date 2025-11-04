Científicos descubren dos nuevas especies de rana en la Amazonía de Perú

Las ranas, de colores rojizos, fueron encontradas hace pocas semanas en un ecosistema de bosques del Parque Nacional Yanachaga Chaemillén, ubicado a 3,280 metros de altitud en la región Pasco. ( FUENTE EXTERNA )

Un equipo de científicos descubrió dos nuevas especies de rana en la Amazonía de Perú, informó este martes el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Las ranas, de colores rojizos, fueron encontradas hace pocas semanas en un ecosistema de bosques del Parque Nacional Yanachaga Chaemillén, ubicado a 3,280 metros de altitud en la región Pasco.

"Este descubrimiento destaca la importancia de los bosques de la Cordillera de Yanachaga, que son ecosistemas frágiles que albergan una alta diversidad de especies endémicas", destacó Sernanp en un comunicado.

Los anfibios fueron denominados por los científicos "Phrynopus manuelriosi" y "Phrynopus melanoinguinis".

Diferencias

Las nuevas especies se distinguen por presentar tubérculos en los párpados, así como una coloración rojiza y negra en la ingle. Tienen un tamaño de entre 11 y 27 milímetros.

El descubrimiento fue realizado por investigadores de la organización internacional Rainforest Partnership y el Instituto Peruano de Herpetología.

El Parque Nacional Yanachaga Chaemillén, cuya superficie es de 122,000 hectáreas, es considerado como un punto caliente o "hotspot" por la riqueza biológica que alberga, con más de 600 especies de aves y numerosas especies de anfibios.