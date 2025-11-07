×
Tala de árboles en la avenida Luperón forma parte de obras viales autorizadas, según Medio Ambiente

El 90 % de los árboles intervenidos corresponden a especies invasoras

Las acciones ejecutadas cumplen con las medidas ambientales vigentes

    Tala de árboles en la avenida Luperón forma parte de obras viales autorizadas, según Medio Ambiente
    Árboles cortados en la avenida Luperón como parte de los trabajos de ampliación vial autorizados por las autoridades. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

    El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que los trabajos de tala y remoción de árboles que se realizan en la avenida Luperón forman parte de las labores ejecutadas por contratistas de las empresas distribuidoras de electricidad, bajo las instrucciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dentro del proyecto de ampliación y solución vial de esa vía.

    • De acuerdo con un comunicado de la institución, el 90 % de los árboles intervenidos corresponden a especies invasoras, principalmente Gmelina arborea y Acacia amarilla, localizadas en la línea divisoria entre el municipio Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, según las evaluaciones técnicas realizadas por Medio Ambiente.
    Cumplimiento de medidas 

    El ministerio precisó que gran parte de los ejemplares removidos pertenecen al municipio de Santo Domingo Oeste y que las acciones ejecutadas cumplen con las medidas ambientales vigentes, garantizando un desarrollo urbano ordenado y compatible con la protección del entorno natural.

