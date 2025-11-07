Detienen a un conductor con camión cargado de arena extraída ilegalmente del río Tireo

Un agente del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) inspecciona el camión cargado con arena extraída ilegalmente del río Tireo, en el municipio Constanza. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) detuvieron este viernes a un hombre que conducía un camión cargado de arena extraída de manera ilegal del río Tireo, en el municipio de Constanza, provincia La Vega.

La detención se produjo tras múltiples denuncias de residentes sobre la extracción indiscriminada de materiales del referido afluente.

Los comunitarios respaldaron su denuncia con un video en el que se observa a varias personas cargando un camión con arena extraída de la orilla del río.

Las quejas llevaron a que montaran un operativo conjunto entre el Senpa y miembros del 6to Batallón de Cazadores del Ejército.

Durante la intervención, realizada en la comunidad de Ojo de Agua, los agentes abordaron el camión y comprobaron que el conductor no contaba con los permisos correspondientes para la extracción ni transporte del material.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/whatsapp-image-2025-11-07-at-124831-pm-36ecae94.jpeg El camión retenido por transportar arena sin permisos ambientales, durante un operativo conjunto del Senpa y el Ejército en la comunidad de Ojo de Agua. (FUENTE EXTERNA)

Investigación

El vehículo y su conductor fueron trasladados a la oficina del Ministerio de Medio Ambiente en Constanza, donde se realizarán las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido.