Detienen a tres personas sorprendidas realizando extracción ilegal en la ribera del río Nigua

La Fuerza de Tarea Conjunta intervino en San Cristóbal por extracción ilegal en el río Nigua. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades informaron este viernes que fueron detenidas tres personas que realizaban extracciones ilegales de materiales en la ribera del río Nigua, en el sector 5 de Abril, provincia San Cristóbal, utilizando tres camiones para el transporte del material.

La operación contó con la participación del Ejército de República Dominicana, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y la Policía Nacional, bajo las directrices del Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas.

A las 9:05 de la mañana, una aeronave del Ejército detectó movimientos sospechosos en esa zona de San Cristóbal, lo que permitió una rápida intervención terrestre.

Vehículos utilizados

Durante el operativo fueron identificados los siguientes camiones empleados en la extracción:

Mitsubishi Fuso , placa S019995 , color blanco .

Mitsubishi Fuso , placa L181219 , color blanco .

Nissan UD, sin placa, color rojo, el cual fue abandonado y desmantelado electrónicamente.

Los conductores y paleros emprendieron la huida al notar la presencia aérea, siendo posteriormente sorprendidos en tierra por las unidades participantes.

Compromiso ambiental

Las Fuerzas Armadas reafirmaron que esta acción forma parte de su compromiso con la protección del medio ambiente y la aplicación rigurosa de la ley frente a las prácticas ilegales que ponen en riesgo los recursos naturales del país.