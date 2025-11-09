Vaguada provoca alerta verde en siete provincias y el Distrito Nacional

El boletín del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) y el Centro de Operaciones de Emergencias advierte que podrían producirse crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y rurales.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este domingo siete provincias y el Distrito Nacional en alerta verde ante los efectos de una vaguada que incide sobre gran parte del territorio nacional.

El organismo informó que el fenómeno provocará incrementos en las lluvias durante la tarde y noche, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en el litoral sur y el centro del país.

Las provincias en alerta son Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Monte Plata, San Pedro de Macorís y Barahona, además del Distrito Nacional.

Prevención

El boletín del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) advierte que podrían producirse crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y rurales.

El COE exhortó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil y evitar cruzar ríos o cañadas con alto caudal. También recomendó abstenerse de usar balnearios en las zonas bajo vigilancia.

En la costa caribeña, el oleaje se encuentra deteriorado, principalmente hacia el suroeste, por lo que se sugiere precaución a las embarcaciones pequeñas y medianas.

El director del COE, mayor general (r) Juan Manuel Méndez García, pidió seguir las orientaciones oficiales y permanecer atentos a los próximos boletines meteorológicos.