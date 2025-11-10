Sin Trump, la COP30 en Amazonía se planta frente al negacionismo climático

El anfitrión, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, buscó dar el tono desde su discurso de apertura en la ciudad tropical de Belém. ( FUENTE EXTERNA )

La COP30 se abrió este lunes en Amazonía con llamamientos a salvar los esfuerzos globales contra el cambio climático frente al negacionismo, durante este evento que por primera vez se realiza con la ausencia de Estados Unidos.

El anfitrión, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, buscó dar el tono desde su discurso de apertura en la ciudad tropical de Belém.

"Es el momento de infligir una nueva derrota a los negacionistas", dijo Lula. Y recalcó que invertir por el clima es "mucho más barato" que hacer la guerra.

Estados Unidos, primera economía mundial y segundo emisor de gases de efecto invernadero después de China, está ausente por vez primera en una COP.

Donald Trump ha tachado el calentamiento de la "mayor estafa" de la historia.

En Belém, países participantes y ONG están de acuerdo en al menos una cosa: defender la ciencia, que prevé que sin una acción urgente, coordinada y determinada el mundo se aboca al cataclismo climático.

"La ausencia de Estados Unidos es un problema", pero "no vamos a esperar que un negacionista climático decida nuestro futuro", dijo Jasper Inventor, de Greenpeace International.

Por ello, el papel de China y la Unión Europea, junto a Brasil, es "crítico" para avanzar en las negociaciones, agregó.

Lluvia tropical

Lula resistió las objeciones para celebrar la cita en Belém, para la que se acreditaron unas 42.000 personas, pese a la falta de hoteles y la disparada de precios.

Brasil quiere que el mundo abra las ojos ante la Amazonía y que los participantes de la COP30 se empapen de la vida amazónica de esta urbe.

En su primer día, pudieron escuchar la fuerte lluvia tropical golpeando el centro de convenciones, e incluso sentir gotas colándose en el recinto.

La mayor selva tropical del planeta, que desempeña un papel esencial contra el cambio climático por la absorción de gases de efecto invernadero, sufre embates como la deforestación y la minería ilegal.

Sus habitantes indígenas, considerados clave en la salvaguarda de la Amazonía, quieren hacerse sentir en la COP30, junto a comunidades venidas de otras regiones del planeta.

Piden que se les incluya en todas las tomas de decisiones.

"Estamos con mucha emoción", pero "también con una reivindicación fuerte, porque es la primera vez que se hace en una región amazónica", dijo a la AFP Monica Chuji, miembro de una comunidad indígena ecuatoriana.

Salir de los combustibles fósiles

Sobre la mesa, la mayor incertidumbre reside en cómo responderá el mundo a las últimas proyecciones desastrosas para el clima y, como siempre, al dinero.

"Lamentarse no es una estrategia. Necesitamos soluciones", declaró Simon Stiell, jefe de la ONU para el clima, que desde hace semanas pide resultados concretos.

Lula también propuso presentar una "hoja de ruta" para salir progresivamente de las energías fósiles.

Esta promesa fue adoptada en la COP28 de Dubái, pero actualmente choca con un apoyo renovado a la industria petrolera, especialmente desde la elección de Trump.

"A Francia, Europa, les parece bien" que esta propuesta entre en la agenda. "Pero es un asunto sensible para nuestro socios", reconoció una fuente de la delegación francesa.

Tóxica

La COP30 se celebra diez años después del Acuerdo de París en 2015, que culminó con el compromiso de limitar el calentamiento a 2 °C y a continuar los esfuerzos para contenerlo a 1,5 °C respecto de la era preindustrial.

Hoy la meta parece esfumarse

Es "casi inevitable" que se supere ese umbral, al menos temporalmente, advirtió el lunes el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

El objetivo ahora es hacer lo necesario para que de excederse el 1,5 ºC, este se supere el menor tiempo posible.

Esto implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente causadas por la combustión de petróleo, gas y carbón.

Un grupo de pequeñas islas batallan para que se inscriba en el orden del día la necesidad de formular una respuesta a este fracaso, pero el grupo de países árabes y otros se oponen.

La posición de Arabia Saudita, gran país petrolero, es "tóxica", juzga un diplomático occidental.

Un fracaso en mantener el límite a 1,5 ºC "nos sentenciaría", advirtió por su parte a la AFP Maina Vakafua Talia, ministro para el clima de Tuvalu, en Oceanía.