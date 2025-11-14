Joven inventor logra patente de embarcación autónoma para recolección del sargazo

Rómulo Pérez desarrolló SargaZoom, un sistema autónomo que optimiza la limpieza del sargazo ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) informó este viernes que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) otorgó la patente de modelo de utilidad a una embarcación autónoma diseñada para la recolección del sargazo en las costas, denominada SargaZoom.

Creada por Rómulo Pérez, egresado de Ingeniería en Mecatrónica del Intec, SargaZoom consiste en barcazas equipadas con sistemas mecatrónicos que permiten su operación autónoma y teleoperada, garantizando la integridad del sargazo recolectado y aumentando la productividad del proceso sin intervención humana directa durante su funcionamiento.

Similar a un catamarán, SargaZoom está equipado con dos cascos que favorecen su estabilidad y una cinta transportadora ajustable para distribuir el peso del alga recolectada, detalla un comunicado de la academia.

El equipo opera con dos microcomputadoras y un microcontrolador, lo que le permite navegar y recolectar de forma autónoma, optimizando su hidrodinámica en trayectos largos.

Similar a un catamarán, SargaZoom está equipado con dos cascos que favorecen su estabilidad y una cinta transportadora ajustable para distribuir el peso del alga recolectada.

Pérez indicó que aplicó conocimientos en neumática, mecánica y programación, concentrándose en automatizar y acelerar el proceso de recolección, una de las principales limitaciones de los sistemas tradicionales utilizados a gran escala.

"El volumen de sargazo que reciben nuestras costas requiere una logística y recursos enormes. Con una solución autónoma como SargaZoom, podemos eficientizar el proceso, automatizarlo y mantener nuestras playas limpias", expresó el joven.

¿Qué es una patente de modelo de utilidad?

Se considera como patente de modelo de utilidad cualquier nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna de sus partes, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

El proyecto fue impulsado por la Dirección de Emprendimiento e Innovación del Intec (DEI INTEC) mediante asesorías especializadas en propiedad intelectual para la redacción de la memoria técnica, el levantamiento de las reivindicaciones y el desarrollo del modelo de negocios, como parte del compromiso institucional de impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas con potencial de impacto.

De acuerdo al comunicado, la iniciativa busca reducir los costos millonarios que actualmente enfrentan diversos sectores para manejar el sargazo y fomentar empleos de valor agregado, al tiempo que se preserva el ecosistema marino y se contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

"Estoy muy orgulloso de haberlo logrado. Quiero que esto sea una inspiración para otros jóvenes. Tengo 26 años y tengo mi primera patente", expresó tras describir su rol de mentor de Team Force y como CEO y fundador de One Origyn, una compañía dedicada a la robótica y a experiencias interactivas en espacios donde cualquier persona puede impactar con dispositivos totalmente autónomos.

"La tecnología avanza muy rápido y el ser humano tiene que avanzar con ella, disponer de ella para solucionar los problemas que afectan el día a día de las personas. Qué mejor manera de combatir un problema masivo que con una innovadora solución tecnológica originada en nuestro propio país por un joven dominicano", dijo.

Acompañamiento

Como parte de las acciones de la Dirección de Emprendimiento e Innovación, el proyecto se presentó en la Feria PROINDUSTRIA 2023, obteniendo el Premio al Emprendedor Manufacturero de la Feria de Innovación y Emprendimiento Proindustria, con un premio metálico de RD$75,000.00.

A su vez, fue postulado en la Competencia de Emprendimiento en la Educación Superior (MESCyT) en 2022, obteniendo el tercer lugar con un premio de RD$350,000.00 para el desarrollo de su proyecto. Además, se vinculó a la Feria Mipymes en 2023.

DEI INTEC impulsó la vinculación interfacultades, brindó orientación sobre la protección de la propiedad intelectual y facilitó el proceso de búsqueda del estado de la técnica en Onapi, permitiendo a Pérez estructurar y formalizar su innovación hasta convertirla en un modelo de utilidad concedido.

