×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Medio Ambiente

Medio Ambiente y empresa portuguesa firman acuerdo por US$ 300 millones para proyectos ecológicos

El acuerdo con la empresa Mamaland Company S.A. impulsará proyectos de restauración ecológica, créditos de carbono y conservación ambiental

    Expandir imagen
    Medio Ambiente y empresa portuguesa firman acuerdo por US$ 300 millones para proyectos ecológicos
    Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

    (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU) con la empresa Mamaland Company S.A., perteneciente al conglomerado portugués Mota-Engil, para el desarrollo de proyectos de restauración ecológica, créditos de carbono y conservación ambiental en la República Dominicana.

    • La iniciativa contempla una inversión potencial de 300 millones de dólares (RD$18,000 millones).

    El acuerdo fue posible gracias a las gestiones diplomáticas de la embajadora dominicana en Portugal, Patricia Villegas de Jorge, quien destacó que este paso "posiciona al país como referente regional en financiamiento verde y acción climática".

    Qué incluye 

    • Según una nota de prensa, el memorándum abarca estudios en áreas degradadas, manglares, humedales y zonas protegidas, además de impulsar la creación de empleos verdes, la transferencia tecnológica, el fortalecimiento institucional, responsabilidad social y capacitación de comunidades rurales.  

    La Embajada dominicana en Portugal reafirmó su compromiso con promover una diplomacia de resultados y atraer inversión extranjera directa en beneficio del desarrollo sostenible del país.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.