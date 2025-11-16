Medio Ambiente y empresa portuguesa firman acuerdo por US$ 300 millones para proyectos ecológicos

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU) con la empresa Mamaland Company S.A., perteneciente al conglomerado portugués Mota-Engil, para el desarrollo de proyectos de restauración ecológica, créditos de carbono y conservación ambiental en la República Dominicana.

La iniciativa contempla una inversión potencial de 300 millones de dólares (RD$18,000 millones).

El acuerdo fue posible gracias a las gestiones diplomáticas de la embajadora dominicana en Portugal, Patricia Villegas de Jorge, quien destacó que este paso "posiciona al país como referente regional en financiamiento verde y acción climática".

Qué incluye

Según una nota de prensa, el memorándum abarca estudios en áreas degradadas, manglares, humedales y zonas protegidas, además de impulsar la creación de empleos verdes, la transferencia tecnológica, el fortalecimiento institucional, responsabilidad social y capacitación de comunidades rurales.

La Embajada dominicana en Portugal reafirmó su compromiso con promover una diplomacia de resultados y atraer inversión extranjera directa en beneficio del desarrollo sostenible del país.