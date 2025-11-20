Operativos ambientales dejan 21 detenidos en Valle Nuevo y La Altagracia
Los apresados, todos de nacionalidad haitiana, fueron entregados a Migración tras acciones simultáneas en Valle Nuevo y Boca de Yuma
Un total de 21 personas fueron detenidas durante dos operativos simultáneos ejecutados por el Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), el Ejército y la Dirección General de Migración.
El primer operativo se llevó a cabo en el Parque Nacional de Valle Nuevo, entre San José de Ocoa y La Vega, donde fueron apresados ocho haitianos.
Estas personas fueron apresadas tras un despliegue militar en puestos de control y vigilancia en comunidades como La Horma, La Morita, La Nuez, Las Espinas, Las Pirámides, Pajón Blanco, El Castillo, Las Siberia, Pinar Paraíso, Pinar Bonito y El Convento.
Segundo operativo
El segundo operativo tuvo lugar en la sección Los Negros, en Boca de Yuma, provincia La Altagracia, donde se detuvo a 13 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, sorprendidos realizando tala y quema de árboles y ocupando terrenos de manera ilegal.
Los 21 detenidos fueron entregados a la Dirección General de Migración para los fines legales correspondientes.
Las autoridades reiteraron que estos operativos buscan garantizar el cumplimiento de la Ley 64-00 y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, preservando los ecosistemas estratégicos y la seguridad territorial del país, dentro del respeto a los derechos humanos y el debido proceso.