Operativos ambientales dejan 21 detenidos en Valle Nuevo y La Altagracia

Parte de los apresados durante operativos. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 21 personas fueron detenidas durante dos operativos simultáneos ejecutados por el Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), el Ejército y la Dirección General de Migración.

El primer operativo se llevó a cabo en el Parque Nacional de Valle Nuevo, entre San José de Ocoa y La Vega, donde fueron apresados ocho haitianos.

Estas personas fueron apresadas tras un despliegue militar en puestos de control y vigilancia en comunidades como La Horma, La Morita, La Nuez, Las Espinas, Las Pirámides, Pajón Blanco, El Castillo, Las Siberia, Pinar Paraíso, Pinar Bonito y El Convento.

Segundo operativo

El segundo operativo tuvo lugar en la sección Los Negros, en Boca de Yuma, provincia La Altagracia, donde se detuvo a 13 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, sorprendidos realizando tala y quema de árboles y ocupando terrenos de manera ilegal.

Los 21 detenidos fueron entregados a la Dirección General de Migración para los fines legales correspondientes.

Las autoridades reiteraron que estos operativos buscan garantizar el cumplimiento de la Ley 64-00 y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, preservando los ecosistemas estratégicos y la seguridad territorial del país, dentro del respeto a los derechos humanos y el debido proceso.

