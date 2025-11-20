El plástico que se encuentra entre las costas y calles de Samaná hoy puede tener una segunda vida gracias a programas impulsados por organizaciones dedicadas a la conservación, así como por gobiernos locales y comunitarios, quienes interceptan estos residuos y los envían a centros de acopio para luego usarlos como materia prima en la fabricación de artículos que van desde lentes de sol hasta tarjetas de crédito.

En comunidades como Los Rieles, en el municipio de Sánchez, los proyectos incluyen talleres para fomentar la educación ambiental, lo que ha derivado en iniciativas para que los lugareños separen en sus hogares los desechos plásticos de la basura orgánica, a fin de facilitar la intercepción del material de un solo uso.

"Esto (el plástico) ha hecho desaparecer muchas especies de Sánchez; aquí entraban muchas anguilas y camarones de río. Eso ha desaparecido de aquí porque le huyen al plástico", sostuvo Modesto Núñez, residente en la comunidad de Los Rieles. "A mí me enferma cuando yo veo que se bebe un refresco y lo tiran en la calle", indicó Juana Antonia Calcaño, otra residente.

Ambos comunitarios participan en las iniciativas impulsadas por la organización Parley for the Oceans y las alcaldías de Las Galeras y Sánchez para gestionar estos residuos y mantenerlos alejados de zonas impactadas, como los ríos y el Parque Nacional Manglares del Bajo Yuna, en la bahía de Samaná.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/10112025-entrevista-recicladora-parley---luduis-tapia1-81ee6ce7.jpg Lentes fabricados con plástico reciclado (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/american-ac2607c7.png (FUENTE EXTERNA)

El trabajo local

Yocasta Medina, coordinadora de proyectos de Parley en Samaná, explicó que la organización ha basado sus iniciativas en una filosofía denominada "EARTH", que cuenta con tres pilares: educación ambiental, intercepción del plástico y rediseño.

Esta filosofía ha sido implementada en iniciativas centradas en las comunidades, como la denominada "Guardianes de los Océanos". "En este programa, un grupo de hombres de Sánchez que eran pescadores y ahora son nuestros colaboradores acude de manera permanente al Parque Manglares del Bajo Yuna e intercepta el plástico", detalla Medina.

Respecto al proyecto, Juan Calcaño, uno de los representantes de Parley en Sánchez, dijo que desde hace cinco años trabajan en el área protegida. "Del parque estamos sacando entre 20 y 24 saquetas (sacos grandes) diariamente y las traemos en un camión hasta aquí, al centro de acopio, donde las pesamos", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/2f3a0382-d9ee6624.jpg Centro de acopio de Parley en Sánchez (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/2f3a0209-4b158fe9.jpg Máquina compactadora en Las Galeras (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/2f3a0403-02252673.jpg Esta red de comunitarios se mantiene comunicada con Parley a través de un grupo de WhatsApp. (DANIA ACEVEDO)

Rutas de recolección

La representante de Parley explicó que uno de los retos que presenta la gestión del residuo plástico está vinculado a la falta de conciencia y de espacios para una disposición final adecuada.

"La gente todavía tiene la costumbre de tirar desperdicios en lugares inapropiados. Independientemente de la buena gestión que puedan tener las alcaldías, si no existe la conciencia de depositar los residuos en los lugares adecuados, eventualmente llegarán al mar", sostuvo.

Ante esta problemática, surgieron iniciativas para ofrecer a los comunitarios una forma de disponer de sus residuos plásticos de manera adecuada. En ese sentido, Medina indicó que en Sánchez se han creado redes de "vecinos azules", con lugareños que separan el plástico en sus hogares y lo colocan en sacos que posteriormente son recogidos por Parley y enviados al centro de acopio.

Alejandra Maloon, secretaria del centro de acopio en Sánchez, indicó que esta red de comunitarios se mantiene comunicada con Parley a través de un grupo de WhatsApp, empleado para avisar a la organización cuándo pueden recoger los plásticos casa por casa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/2f3a0204-abcbe051.jpg Subcentro de acopio en Las Galeras. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/2f3a0236-9e589f8d.jpg Una moto es empleada para recolectar plásticos en Las Galeras. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/2f3a0286-82b55e4c.jpg Contenedor para plásticos en playa de Las Galeras. (DANIA ACEVEDO)

Las Galeras

La alcaldesa de Las Galeras, Ana Reyes, explicó a Diario Libre que en todo el distrito municipal se han instalado 20 contenedores exclusivos para la disposición del plástico, los cuales fueron donados por agencias de cooperación internacional.

La edil indicó que tienen personal encargado de retirar los residuos plásticos, los cuales son enviados a un subcentro de acopio ubicado en el distrito municipal.

Reyes sostuvo que, además de los contenedores, otorgaron saquetas a empresas locales que mensualmente asisten a la alcaldía con el pago de un camión para el retiro de los plásticos. La alcaldesa añadió que Parley acude mensualmente al subcentro para retirar los residuos y enviarlos a su centro de acopio principal, en Sánchez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/2f3a0218-6d5e3817.jpg Ana Reyes, alcaldesa de Las Galeras (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/2f3a0404-7a165456.jpg Alejandra Maloon y Juan Calcaño, de Parley (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/2f3a0416-43a52dfa.jpg Modesto Núñez, residente en Sánchez (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/10112025-entrevista-recicladora-parley---luduis-tapia3-45430da0.jpg Yocasta Medina, coordinadora Parley Samaná. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/2f3a0366-4b457029.jpg Mariel Rodriguez vicealcaldesa de Sánchez y Anthony Amparo, presidente de la Sala Capitular de Sánchez. (DANIA ACEVEDO)

Respecto al impacto de la iniciativa, la titular de la Alcaldía de Las Galeras indicó: "Eso nos ha ayudado a reducir la cantidad de plástico que se lleva al vertedero de Samaná y ha contribuido a que Las Galeras tenga un poco más de conciencia ambiental entre los comunitarios, además de facilitarnos el proceso de recogida de basura".

La representante de Parley explicó que, tras el acopio de los residuos, el plástico es enviado a las instalaciones de Cilpen Global, un complejo industrial de valorización de residuos ubicado en Santiago, donde "se hace una separación más avanzada. De ahí se exporta y se trabaja en diversos productos".

"Símbolos de cambio"

Yocasta Medina explicó que los materiales recuperados son denominados "símbolos de cambio" y representan su filosofía: "convertir la amenaza de la contaminación plástica en una oportunidad para movilizar soluciones".

En la página web de Parley se observan algunos de los artículos creados a partir del plástico reciclado, que van desde lentes de sol hasta tarjetas fabricadas en el marco de acuerdos con entidades como American Express, cuya colaboración fue anunciada en 2019 como parte de la Estrategia Parley AIR.

En su sitio web, Parley muestra además un prototipo de zapatilla fabricada con residuos plásticos marinos reciclados, como parte de un acuerdo que anteriormente tenía la organización con la multinacional Adidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/2f3a0426-104244ab.jpg Residuos plásticos y basura en costas de Los Rieles. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/2f3a0410-a7721e54.jpg Comunidad de Los Rieles. (DANIA ACEVEDO )

¿Cuánto plástico se ha recuperado?

Parley informó que, en el último año y medio, se han recuperado más de 101,290 libras de residuos plásticos, cantidad que equivale aproximadamente a 3.8 millones de botellitas plásticas.

Aunque admiten que aún se debe trabajar para incrementar la conciencia de la ciudadanía sobre la amenaza de la contaminación plástica, Medina resalta que "el modelo de Sánchez ha demostrado que la gestión circular de residuos es posible siempre y cuando exista un compromiso político y una participación ciudadana activa".

