Propietarios de animales exóticos deberán registrarlos ante el Ministerio de Medio Ambiente

La medida busca fortalecer los mecanismos de control de los animales exóticos que ingresan al país. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó este jueves el inicio de un proceso de registro obligatorio de animales exóticos que deberán realizar los propietarios privados de estas especies.

A través de un comunicado, el Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad y la Dirección de Biodiversidad indicaron que esta medida tiene como objetivo "fortalecer los mecanismos de control, manejo responsable, conservación y trazabilidad de las especies exóticas que se encuentran en territorio nacional, en cumplimiento de las normativas ambientales vigentes".

Las autoridades informaron que el plazo para completar este registro será de tres meses, contados a partir de la fecha de publicación del presente comunicado.

El ministerio advirtió que los ejemplares no registrados dentro del plazo establecido podrán ser retenidos, incautados o sometidos a procedimientos administrativos, conforme a lo dispuesto en la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 333-15 y demás normativas aplicables.

Requisitos

Los requisitos para el registro por parte de los propietarios de animales exóticos son:

Presentar una solicitud formal dirigida al Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, a través de la Dirección de Biodiversidad

Adjuntar la documentación que demuestre la procedencia legal de los ejemplares, incluyendo cualquier permiso previo emitido por el ministerio

Estar en disposición de recibir inspecciones técnicas por parte de la Dirección de Biodiversidad cuando esta lo considere necesario para fines de verificación.

El ministerio exhortó a todos los propietarios de animales exóticos a cumplir con este proceso dentro del plazo establecido, reiterando que la colaboración ciudadana es esencial para garantizar la protección de la biodiversidad, el manejo responsable de las especies y el fortalecimiento de las acciones de conservación en todo el territorio nacional.

