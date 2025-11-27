Rechazan propuesta que buscaba endurecer los permisos para pesca de anguilas

La denominada "Propuesta 35", que buscaba incluir a todas las anguilas del género Anguilla en el Apéndice II de CITES ( MARVIN DEL CID )

La propuesta que buscaba endurecer los permisos para la pesca de todas las anguilas del género Anguilla fue rechazada durante una votación realizada este jueves en el marco de la vigésima Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES CoP20).

La cumbre se celebra en Samarcanda, Uzbekistán, del 24 de noviembre al 5 de diciembre.

La denominada "Propuesta 35", que buscaba incluir a todas las anguilas del género Anguilla en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), fue rechazada sin que hasta el momento se hayan hecho públicos los números exactos de votos a favor, en contra o abstenciones.

La iniciativa era impulsada por la Unión Europea, con el respaldo de países como Panamá y Honduras. De entrar al Apéndice II de la CITES, la pesca de la anguila americana —una importante actividad económica en comunidades costeras dominicanas— habría pasado a depender de permisos internacionales más estrictos y de nuevos requisitos de documentación, trazabilidad y certificación.

Diversas delegaciones, principalmente de Asia —entre ellas Japón, China, Corea del Sur y Taiwán—, se opusieron a la medida, argumentando que no existía evidencia científica suficiente para justificar una regulación global más estricta y que su aprobación afectaría de forma desproporcionada el comercio y la acuicultura de anguilas.

Esta postura también fue respaldada por un panel asesor vinculado a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El rechazo a incluir las anguilas en el Apéndice II de la CITES implica que la especie seguirá expuesta a un comercio internacional con controles limitados y menor trazabilidad, sin la obligación de demostrar que su extracción es sostenible.

Para poblaciones ya vulnerables, especialmente durante su fase juvenil, esto prolonga las condiciones que facilitan la sobreexplotación y un posible debilitamiento progresivo de sus poblaciones.

¿Qué es CITES y cómo funcionan sus apéndices?

La CITES es un tratado internacional vigente desde 1975 que regula el comercio de más de 40 000 especies de fauna y flora silvestres para evitar que ese comercio ponga en riesgo su supervivencia.

Las especies se distribuyen en tres apéndices: el Apéndice I agrupa las especies en mayor peligro, con prohibiciones casi totales al comercio comercial; el Apéndice II incluye especies cuyo comercio debe ser regulado, y el Apéndice III recoge especies que un país, de forma unilateral, decide someter a controles adicionales, pidiendo apoyo al resto de las Partes.

Las decisiones sobre cambios en los Apéndices I y II se toman por votación en las Conferencias de las Partes, como la que se realiza ahora en Samarcanda. El Apéndice III, en cambio, puede ser modificado directamente a solicitud de un país mediante una simple notificación a la Secretaría, como ocurrió con la Notificación 2025/117.