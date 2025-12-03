Zoológico Nacional desmiente importación de serpientes venenosas desde Puerto Rico

El Parque Zoológico Nacional (Zoodom) desmintió este miércoles que esté gestionando la importación de serpientes venenosas procedentes de un centro de rescate de fauna exótica en Puerto Rico.

La aclaración surge luego de que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de Puerto Rico confirmara haber recibido una solicitud formal del zoológico dominicano para recibir un conjunto de animales exóticos rescatados del tráfico ilegal o entregados de manera voluntaria.

En un comunicado, el Zoodom precisó que las especies solicitadas corresponden exclusivamente a caimanes, pericos cuello anillado y monos rhesus.

"Queremos dejar constancia de que en ningún momento se han incluido serpientes venenosas en esta donación, las cuales ni siquiera existen en la vecina isla", afirmó la institución.

El zoológico también aclaró que en Puerto Rico no se ha registrado ningún caso de transmisión de herpes de monos rhesus a humanos, y que los ejemplares incautados fueron confiscados debido a su uso para fotografías con turistas en parques.

Actualmente, el Zoodom gestiona ante la Dirección General de Ganadería el permiso zoosanitario, así como el permiso de no objeción del Ministerio de Medio Ambiente, ambos requisitos indispensables para la introducción de cualquier especie animal al país.

Academia de Ciencias advierte sobre riesgos ambientales

En días pasado, la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) advirtió sobre los riesgos biológicos, ambientales, sanitarios y legales que implicaría la importación de fauna exótica desde Puerto Rico.

La entidad recordó que las especies introducidas fuera de su ambiente natural tienden a reproducirse sin control en ausencia de depredadores, convirtiéndose en potenciales plagas capaces de afectar la biodiversidad, la agricultura y la salud pública.

La ACRD subrayó que el problema de las especies invasoras es ya una crisis ambiental que afecta tanto a Puerto Rico como a La Española.

Dijo que en la isla vecina, poblaciones descontroladas de monos rhesus, caimanes y serpientes han provocado daños ecológicos y económicos al desplazar fauna nativa y afectar cultivos.