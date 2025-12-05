Domínguez Brito advierte que barcazas en Azua representan "una amenaza"; exige su retiro inmediato

Las barcazas de la empresa Karpowership, ubicadas en la comunidad Los Negros, en la provincia Azua. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, calificó como "una amenaza directa a la salud, a la integridad de áreas protegidas y a la credibilidad institucional del país" la situación generada por las barcazas eléctricas instaladas en la comunidad Los Negros, en la provincia Azua.

A través de un comunicado enviado a Diario Libre, Domínguez Brito dijo que lo que antes parecía un debate técnico ahora se ha convertido en "un grave problema nacional que exige decisiones inmediatas, valientes y responsables".

Tras el reportaje publicado por Diario Libre, así como las advertencias del ambientalista Luis Carvajal, sobre la gravedad del impacto que estas plantas generan en la zona.

El exministro señaló que "las barcazas operan utilizando combustibles altamente contaminantes que, al quemarse, liberan partículas tóxicas, compuestos azufrados, óxidos de nitrógeno y emisiones significativas de dióxido de carbono. Esto afecta la calidad del aire que respiran miles de familias, incrementa riesgos respiratorios y compromete la estabilidad de los ecosistemas costeros".

Daño ecológico

"El mar, fuente de vida y sustento para comunidades enteras, está siendo sometido a descargas térmicas y residuos que alteran la pesca, la biodiversidad y la salud ambiental de toda la franja sur", afirmó el exsenador, al tiempo que advirtió que la cercanía de estas instalaciones a áreas ecológicas frágiles contradice las normas de protección ambiental y podría generar daños irreversibles.

Además, señaló que "las emisiones elevadas de CO2 contradicen los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana en el Acuerdo de París, compromisos que deben honrarse con seriedad para proteger nuestro clima y el futuro de las próximas generaciones".

A su vez, criticó el costo de generación eléctrica de las barcazas, que —según dijo— es hasta tres veces mayor que el de Punta Catalina. "Cuando una solución es más contaminante, más peligrosa y además más costosa, no es una solución: es un problema", sentenció.

Pide retirar las barcazas

El también exprocurador general de la República cuestionó la falta de transparencia en los permisos y contratos que han permitido la operación de las barcazas, lo que, según afirmó, ha incrementado la percepción de irregularidades y opacidad. "Un país serio no puede permitir que la sombra de la duda cubra procesos que deberían ser estrictamente transparentes", sostuvo.

Ante este panorama, reiteró su llamado a retirar de inmediato las barcazas de Azua, cancelar los permisos y abrir un proceso técnico y responsable que garantice alternativas energéticas limpias y sostenibles. "La República Dominicana merece un futuro donde desarrollo y sostenibilidad caminen juntos. Y ese futuro comienza hoy, tomando las decisiones correctas", expresó.