Medio Ambiente investiga color verdoso en las aguas de la presa de Hatillo

La presa de Hatillo, en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente, a través del Viceministerio de Suelos y Aguas, informó ayer que está al tanto sobre la aparición de un inusual color verdoso en las aguas de la presa de Hatillo, en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

Mediante un comunicado, el ministerio indicó que una comisión técnica de la Dirección de Calidad Ambiental se trasladó a la zona para llevar a cabo una evaluación preliminar de la situación.

Explicó que durante esta visita se hicieron las tomas de muestras correspondientes, las cuales serán analizadas para emitir los informes técnicos y diagnósticos oficiales; en lo adelante serán emitidas informaciones con la actualización del proceso de análisis del agua.

Expuso que se continuará con el seguimiento hasta disponer de conclusiones precisas que permitan determinar las causas del fenómeno observado.

"Reiteramos que todas las decisiones se tomarán con criterios técnicos y en cumplimiento con la normativa ambiental vigente", sostuvo Medio Ambiente en el documento, al tiempo que reafirmó su compromiso con la vigilancia, protección y gestión responsable de los recursos hídricos del país.

