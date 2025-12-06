Medio Ambiente presenta los 25 logros que marcaron gestión en 2025

El Ministerio de Medio Ambiente dio a conocer este viernes los principales avances alcanzados durante 2025, agrupados bajo el eje "25 logros que inspiran un futuro verde", en un encuentro celebrado con representantes de la prensa, ambientalistas y colaboradores en el salón multiuso de la institución.

Durante la presentación, se expuso que el año estuvo marcado por una gestión centrada en la transparencia, la eficiencia institucional y la protección del patrimonio natural, impulsada por modernización tecnológica, fortalecimiento operativo y un trabajo conjunto con comunidades, sectores productivos y organismos internacionales.

Transformación digital y eficiencia institucional

Entre los avances, se destacó la transformación hacia un "ministerio inteligente", con una permisología reestructurada que permitió procesar más de 6,200 permisos en un año, reducir los tiempos de respuesta en un 80 % e integrar nuevas herramientas como el Certificado de Registro de Impacto Mínimo (CRIM) y el sistema geoespacial SIGEO RD, que reúne 19 capas ambientales para facilitar la toma de decisiones.

También se informó sobre la remodelación de 18 oficinas provinciales, el inicio de la construcción de siete más y la rehabilitación de 30 centros de protección y vigilancia.

Mayor capacidad de fiscalización y vigilancia

La institución duplicó su personal operativo, realizó más de 400 inspecciones y aplicó más de 1,700 sanciones, logrando la recuperación de áreas de alto valor ecológico como Cotubanamá, La Humeadora y Baiguate.

En vigilancia ambiental, el SENPA ejecutó más de 43,000 tareas operativas, detuvo 4,500 personas por infracciones, retuvo 2,000 vehículos y recuperó 14,000 metros cúbicos de agregados extraídos de forma ilegal.

Reforestación, protección de ecosistemas y biodiversidad

El Plan Nacional de Reforestación registró más de 20.2 millones de plántulas sembradas.

Se resaltó también la dignificación de los guardaparques —ahora con seguro médico y equipamiento especializado— y el fortalecimiento de los bomberos forestales, que permitió reducir significativamente la superficie afectada por incendios.

En materia de biodiversidad, sobresalieron avances como un récord en la reproducción del cocodrilo americano, la liberación de tortugas marinas, la restauración de manglares y el refuerzo de la protección de las cuevas del Pomier, en apoyo a su aspiración de ser declaradas patrimonio de la humanidad.

Acción climática y gestión de residuos

Se presentaron como hitos de la agenda climática la Taxonomía Verde, la guía de bonos temáticos y acuerdos internacionales orientados a la reducción de emisiones.

Asimismo, se mostraron progresos en el modelo de Responsabilidad Extendida del Productor, el Plan Nacional GIR 2025–2035 y la intervención en el vertedero de Duquesa.

Meta global 30x30 y protección marina

Uno de los avances más relevantes fue la consolidación de la República Dominicana como primer país del Caribe en alcanzar la meta global 30x30, al contar con 30.8 % de su superficie marina protegida, gracias a la creación del Santuario Marino Orlando Jorge Mera y la expansión del Santuario de Mamíferos Marinos Bancos de La Plata y La Navidad.

El país también continúa avanzando hacia la meta terrestre mediante la incorporación de nuevas áreas protegidas.

Más educación ambiental y resiliencia climática

La presentación incluyó además logros en educación ambiental, participación comunitaria, gestión de cuencas y alianzas internacionales que fortalecen la resiliencia nacional frente al cambio climático.

Estas acciones forman parte de los 25 logros que, según el Ministerio de Medio Ambiente, reflejan el ritmo acelerado de transformación institucional y el compromiso con construir un país más seguro, sostenible y resiliente.