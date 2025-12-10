Medio Ambiente atribuye cambios en la presa de Hatillo al crecimiento de algas

Un estudio detectó exceso de nutrientes y baja circulación del embalse, condiciones que favorecen el crecimiento de cianobacterias ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó que la coloración verde observada hace varios días en la presa de Hatillo se atribuye a una floración o crecimiento rápido de algas, según los resultados del levantamiento técnico realizado por sus especialistas junto al personal del Parque Nacional Aniana Vargas.

En un comunicado, el Viceministerio de Gestión Ambiental y la Dirección de Calidad Ambiental recordaron que la investigación se activó tras una denuncia publicada en redes sociales, donde comunitarios alertaron sobre cambios inusuales en el agua del embalse.

Durante la inspección, los técnicos confirmaron la presencia de algas verde-azules (cianobacterias) del género Microcystis, un organismo que prolifera en climas cálidos y en cuerpos de agua dulce con alta carga de nutrientes.

Los análisis determinaron que esta floración, un proceso caracterizado por el incremento sostenido de microalgas y plantas acuáticas, está asociada a un exceso de nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno.

Estas condiciones provocan el crecimiento acelerado de estos organismos y ocasionan alteraciones en el ecosistema, como cambios en la coloración del agua, malos olores, disminución del oxígeno y, en ocasiones, producción de toxinas.

Levantamiento hecho por Medio Ambiente.

¿Por qué surgen estas floraciones?

El Ministerio explicó que este tipo de floraciones es común en lagos tropicales y que, en el caso de Hatillo, tienden a presentarse durante la sequía estacional.

Este año, la ausencia de crecidas extraordinarias del río Yuna redujo el movimiento natural del agua, lo que impidió el arrastre de biomasa acumulada y favoreció su concentración en el embalse.

Calidad del agua

El levantamiento incluyó mediciones de calidad de agua, análisis microscópicos y entrevistas con guardaparques. Los resultados reflejaron niveles elevados de clorofila-a, un indicador de la cantidad de algas, en concordancia con el comportamiento observado durante las últimas semanas.

El Ministerio agregó que aún se esperan los análisis finales sobre nutrientes y otros parámetros para completar el diagnóstico. Asimismo, informó que el radio de acción de la investigación se está ampliando e incorpora a la hidroeléctrica Pinalito, ubicada aguas arriba de la presa.

"El Ministerio de Medio Ambiente reiteró que mantiene un seguimiento estricto a la situación y coordina acciones con las entidades responsables del manejo del embalse para proteger la salud de la población y el equilibrio del ecosistema acuático. Asimismo, reafirmó su compromiso con la vigilancia, protección y gestión responsable de los recursos hídricos del país", concluye el comunicado.

