Autoridades firman acuerdo para reforzar la delimitación y titulación de áreas protegidas

El acuerdo busca garantizar la seguridad jurídica y la correcta gestión registral de las áreas protegidas. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó este miércoles la firma de un acuerdo de cooperación con el Consejo del Poder Judicial destinado a fortalecer la preservación del medio ambiente mediante acciones conjuntas orientadas a garantizar la seguridad jurídica y la correcta gestión registral de las áreas protegidas del país.

El convenio establece que Medio Ambiente deberá suministrar información actualizada y consolidada sobre las delimitaciones de las áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y otras áreas vinculadas a la conservación, para el uso de los órganos del Registro Inmobiliario.

Además, presentará los expedientes para la titulación de áreas protegidas, incluyendo aquellos que mencionen inmuebles previamente registrados dentro de esas zonas, y apoyará la implementación de programas de sostenibilidad y buenas prácticas en las dependencias del Poder Judicial.

De su lado, el Consejo del Poder Judicial, a través del Registro Inmobiliario, se compromete a brindar asistencia legal, apoyar técnicamente las labores catastrales necesarias para establecer y actualizar perímetros, y determinar los terrenos pertenecientes al Estado en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento.

También apoyará los procesos de inscripción registral, habilitará herramientas informáticas compartidas para visualizar en tiempo real el estado de los expedientes y facilitará información registral y catastral.

Obligaciones

El acuerdo también contempla obligaciones para ambas instituciones relativas a la protección, confidencialidad e integridad de la información intercambiada. Queda prohibido copiar, vender, ceder o transferir a terceros cualquier dato suministrado. El convenio tendrá una duración de cuatro años.

"Este acuerdo reafirma nuestro compromiso de proteger las áreas protegidas y garantizar que cada metro del patrimonio natural del país esté correctamente delimitado y bajo seguridad jurídica. El trabajo conjunto con el Poder Judicial fortalece la transparencia, la eficiencia registral y la defensa efectiva de nuestros recursos naturales", expresó Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El acuerdo fue rubricado por Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente; Jhonattan Toribio, director general de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial; y Ricardo Noboa, administrador general del Registro Inmobiliario.