Autoridades firman acuerdo para reforzar la delimitación y titulación de áreas protegidas
El Consejo del Poder Judicial apoyará las labores catastrales y la titulación de terrenos estatales, mientras que Medio Ambiente proveerá los expedientes clave para el Registro Inmobiliario
El Ministerio de Medio Ambiente informó este miércoles la firma de un acuerdo de cooperación con el Consejo del Poder Judicial destinado a fortalecer la preservación del medio ambiente mediante acciones conjuntas orientadas a garantizar la seguridad jurídica y la correcta gestión registral de las áreas protegidas del país.
El convenio establece que Medio Ambiente deberá suministrar información actualizada y consolidada sobre las delimitaciones de las áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y otras áreas vinculadas a la conservación, para el uso de los órganos del Registro Inmobiliario.
Además, presentará los expedientes para la titulación de áreas protegidas, incluyendo aquellos que mencionen inmuebles previamente registrados dentro de esas zonas, y apoyará la implementación de programas de sostenibilidad y buenas prácticas en las dependencias del Poder Judicial.
De su lado, el Consejo del Poder Judicial, a través del Registro Inmobiliario, se compromete a brindar asistencia legal, apoyar técnicamente las labores catastrales necesarias para establecer y actualizar perímetros, y determinar los terrenos pertenecientes al Estado en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento.
También apoyará los procesos de inscripción registral, habilitará herramientas informáticas compartidas para visualizar en tiempo real el estado de los expedientes y facilitará información registral y catastral.
Obligaciones
El acuerdo también contempla obligaciones para ambas instituciones relativas a la protección, confidencialidad e integridad de la información intercambiada. Queda prohibido copiar, vender, ceder o transferir a terceros cualquier dato suministrado. El convenio tendrá una duración de cuatro años.
"Este acuerdo reafirma nuestro compromiso de proteger las áreas protegidas y garantizar que cada metro del patrimonio natural del país esté correctamente delimitado y bajo seguridad jurídica. El trabajo conjunto con el Poder Judicial fortalece la transparencia, la eficiencia registral y la defensa efectiva de nuestros recursos naturales", expresó Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El acuerdo fue rubricado por Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente; Jhonattan Toribio, director general de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial; y Ricardo Noboa, administrador general del Registro Inmobiliario.