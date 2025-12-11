Barrick Pueblo Viejo desarrolla nueva jornada de Monitoreo Ambiental Participativo

Desde 2012, Barrick Pueblo Viejo lleva a cabo los Monitoreos Ambientales Participativos. ( FUENTE EXTERNA )

Barrick Pueblo Viejo informó este jueves que llevó a cabo una nueva jornada de sus Monitoreos Ambientales Participativos, iniciativa que la empresa mantiene desde 2012 y que permite a representantes de las comunidades vecinas verificar de manera directa el cumplimiento de los parámetros ambientales dentro y fuera de la mina.

Durante el recorrido, los participantes revisaron indicadores como la calidad del agua y del aire, los niveles de ruido y el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, reseña un comunicado.

Como parte de su sistema de control y manejo del recurso hídrico, la empresa explicó que mantiene una red de más de 100 pozos de monitoreo y 90 estaciones de calidad de agua superficial, donde se evalúa de manera continua el estado del agua.

Este mecanismo complementa las jornadas participativas y asegura la aplicación de estándares internacionales en su gestión.

La presencia del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) como tercero independiente, incorporado a partir de la jornada número 38, volvió a aportar rigor técnico al proceso.

Sus especialistas fueron responsables de tomar y analizar las muestras en laboratorios certificados, cuyos resultados se compartirán con los asistentes en el próximo encuentro, garantizando transparencia y rendición de cuentas.

Participantes

En esta jornada participaron más de 30 representantes comunitarios de Sabana del Rey, Cotuí, Piedra Blanca, La Cueva, La Duarte, El Maricao, Las Lagunas, La Cabirma, La Piñita, Maimón, Hatillo, Guardianon y Dos Palmas.

Antes del muestreo, el equipo ambiental de Barrick Pueblo Viejo y los técnicos de INTEC ofrecieron una capacitación introductoria para reforzar la comprensión del proceso.

La actividad también contó con la asistencia de instituciones locales, entre ellas los ayuntamientos de Piedra Blanca y Cotuí, la Oficina Provincial de Medio Ambiente, la Dirección Provincial de Salud, la Cámara de Comercio y Producción de Sánchez Ramírez y representantes de la Iglesia católica, lo que reafirmó el carácter abierto e inclusivo de la iniciativa.

Las muestras recolectadas fueron enviadas tanto a INTEC como a dos laboratorios independientes. Sus resultados serán presentados en la próxima jornada y formarán parte de los reportes oficiales que Barrick Pueblo Viejo entrega de manera periódica.

En línea con su compromiso de transparencia, la empresa recordó que informa cada seis meses al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la gestión y desempeño de su sistema de monitoreo ambiental.

