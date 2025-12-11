Itesmarena gradúa 77 nuevos técnicos ambientales en su Tercera Graduación Ordinaria

Los egresados incluyen 39 técnicos en Ciencias Forestales y 38 en Gestión Ambiental. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Técnico de Estudios Superiores en Medio Ambiente y Recursos Naturales (Itesmarena) celebró su Tercera Graduación Ordinaria del año, durante la cual fueron investidos 77 nuevos técnicos superiores, formados para aportar a la gestión ambiental y a la protección de los recursos naturales en la República Dominicana.

En la ceremonia, realizada en el Salón Multiusos del Itesmarena, en Piedra Blanca, Jarabacoa, el centro académico entregó títulos a 39 técnicos en Ciencias Forestales y 38 en Gestión Ambiental, consolidando una nueva cohorte de profesionales preparados para asumir los retos del desarrollo sostenible.

El acto fue encabezado por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, quien destacó la satisfacción institucional por la incorporación de estos 77 graduados al sector ambiental y subrayó el impacto que tendrán en los esfuerzos nacionales de conservación y manejo sostenible.

El rector del Itesmarena, José Santiago Vázquez Guerra, también resaltó el esfuerzo académico de los graduandos, quienes completaron extensas jornadas de estudio, investigación y prácticas para prepararse ante los desafíos del cambio climático.

Formación técnica

Subrayó que la formación técnica especializada adquiere mayor relevancia ante fenómenos como el aumento de la temperatura media global y la intensificación de eventos extremos.

Durante la ceremonia, se reconoció a estudiantes meritorios y docentes destacados, entre ellos Claudio Enrique Javier Rodríguez, egresado de Gestión Ambiental y distinguido Summa Cum Laude.

El acto contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, representantes del Mescyt e instituciones aliadas como Amigos de República Dominicana y Fondo Quisqueya, que apoyaron el proceso mediante becas universitarias.

