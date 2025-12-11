Manatí Jean Pedro inicia su reintroducción al mar tras dos años y medio de rehabilitación

Jean Pedro, abajo al centro, nada con su rastreador momentos después de ser trasladado a Bayahíbe. ( MARVIN DEL CID )

Tras dos años y medio de rehabilitación intensiva, el manatí Jean Pedro inició este jueves su regreso al mar en un operativo que movilizó al Acuario Nacional, la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar) y el Ministerio de Medio Ambiente.

El animal, rescatado con apenas días de nacido en San Pedro de Macorís, fue trasladado a una bahía en Bayahíbe donde comenzará la etapa final antes de integrarse a la población silvestre del país.

A las dos de la mañana, mientras la ciudad aún dormía, el equipo técnico del Acuario Nacional comenzaba los preparativos para trasladar a Jean Pedro, el manatí rescatado en 2023 en San Pedro de Macorís.

A esa hora se revisaron los equipos, se ajustaron los protocolos de sujeción y se verificaron las condiciones del estanque en el que permaneció los últimos años en rehabilitación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/dsc09755-712b1972.jpg (MARVIN DEL CID)

Treinta minutos después llegó el camión que lo llevaría a Bayahíbe y, pasada la 3:30, el personal inició el vaciado del estanque para poder sujetarlo con seguridad y levantarlo entre varios técnicos. Todo el procedimiento se ejecutó con calma, precisión y sin contratiempos.

A las cuatro de la mañana, ya asegurado dentro del vehículo, comenzó el desplazamiento hacia Bayahíbe. Durante el trayecto, veterinarios y técnicos del Acuario monitorearon sus signos vitales, temperatura corporal y humedad, manteniendo estable al animal en todo momento.

En el camino, en las inmediaciones de San Pedro de Macorís, se hizo una breve parada para reacomodarlo sobre una colchoneta y disminuir el estrés propio del movimiento.

La caravana estuvo compuesta por siete vehículos, entre ellos uno en el que viajaba el viceministro de Costeros y Marinos, José Ramón Reyes, junto a técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. Su presencia reforzó la continuidad institucional de un proceso que se ha convertido en un referente de conservación en el país.

Cerca de las 6:15 de la mañana, el camión llegó a la bahía acondicionada en terrenos cedidos temporalmente por Central Romana, un espacio donde Jean Pedro permanecerá varios meses bajo custodia antes de su liberación definitiva. En esta misma bahía fueron rehabilitados entre 2020 y 2021 los manatíes Juana, Pepe y Lupita, cuyos casos abrieron el camino para la reintroducción exitosa de la especie en República Dominicana.

A las 6:30, bajo la coordinación operativa de Fundemar, el manatí fue liberado en el encierro marino. La directora ejecutiva de la fundación, Rita Sellares, acompañó el proceso junto a la encargada de Megafauna Marina, Rachel Plekaniec, y un equipo de biólogos y técnicos especializados.

Fundemar gestionó la bahía con Central Romana y preparó la logística para recibir al animal. Poco después llegaron el ministro de Medio Ambiente, Paíno Enríquez; el director del Acuario Nacional/ANAMAR, Jimmy García; Johana Martínez Lima, de Central Romana; y Ana García-Sotoca, presidenta del Clúster Turístico de Bayahíbe–La Romana.

El ambiente era de satisfacción: un operativo largo, ejecutado con disciplina técnica y sin incidentes, marcaba el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Jean Pedro.

Jean Pedro, un pescador y tres instituciones

Jean Pedro fue encontrado con apenas unos días de nacido en junio de 2023, en una pequeña poza natural sobre la costa rocosa de San Pedro de Macorís. El pescador Jean Carlos Villanueva lo vio solo, atrapado, herido y sin posibilidad de regresar al mar por sus propios medios, posiblemente llevado allí por el fuerte oleaje.

Presentaba signos de estrés, abrasiones en la piel producidas por las rocas arrecifales y un comportamiento propio de una cría de pocos días de nacida.

Villanueva dio aviso inmediato a las autoridades, activando el protocolo oficial de rescate. Desde ese momento, Fundemar, el Acuario Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente intervinieron conjuntamente: primero estabilizaron al animal en el lugar del hallazgo y luego lo trasladaron al Acuario Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/5301882925032a653f189k-b9ce9c30.jpg (MARVIN DEL CID)

Durante más de 48 horas se realizaron recorridos por aire y mar tratando de localizar a la madre, sin éxito. Era evidente que la cría no sobreviviría sin atención intensiva.

A partir de ese momento comenzó un proceso de rehabilitación que se extendió por más de dos años y medio. Jean Pedro pasó de la fórmula materna especializada a una dieta de pasto marino, ganando peso, musculatura y estabilidad respiratoria. Hoy supera las 400 libras, una condición adecuada para iniciar su fase de adaptación al entorno marino.

Una experiencia que se consolida

La directora ejecutiva de Fundemar, Rita Sellares, destacó que el proceso fue notablemente más fluido que en la reintroducción de años anteriores:

"Sabemos que el proceso funciona. Vemos claramente con Jean Pedro que también puede ser simple y que es una obligación si queremos conservar la población silvestre".

También subrayó el valor educativo y la respuesta del país ante los manatíes:

"La gente quiere colaborar. Lo vimos con Pepe, Juana, Lupita, Cieneguilla y ahora con Jean Pedro. Hay un deseo de la población de proteger a los manatíes y ayudar a salvar esa población", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/dji0265-b0dbcfaf.jpg Bahía de encierro donde permanece Jean Pedro. (MARVIN DEL CID)

El director del Acuario Nacional, Jimmy García, enfatizó el compromiso del equipo que cuidó al animal durante más de dos años:

"El equipo del acuario se dedicó en cuerpo y alma a proteger y cuidar a este manatí. Hoy es el resultado de dos años y medio de trabajo: liberarlo bajo custodia hasta que pueda ser completamente libre".

Finalmente, el viceministro de Costeros y Marinos, José Ramón Reyes, recordó el impacto de las primeras reintroducciones:

"Los dominicanos aprendimos a amar y proteger más al manatí gracias a Pepe, Juanita y Lupita. Con Jean Pedro estamos aplicando esa experiencia desde el primer día".

Lo que viene ahora para Jean Pedro

Jean Pedro permanecerá en la bahía entre tres y seis meses, el período crítico para su adaptación a condiciones naturales: alimentación continua de pasto marino, control de peso, observaciones de respiración y monitoreo del comportamiento. FUNDEMAR ha instalado grabadoras de sonido para determinar posibles interacciones con otros manatíes y evaluar su comunicación.

Una vez superada esa fase, se abrirá la bahía, y ya se colocó un rastreador satelital, sujetado a la base de la cola con un cinturón especial, que permitirá seguir sus desplazamientos, uso de hábitat y patrones de movimiento. El proceso completo hasta su plena independencia podría durar entre un año y un año y medio, siguiendo el protocolo aplicado exitosamente con los manatíes rehabilitados anteriormente: Juana, Pepe y Lupita.

Un país que consolida su esfuerzo por conservar al manatí antillano

La liberación de Jean Pedro no es solo un operativo técnico: confirma que República Dominicana ha desarrollado la capacidad científica, institucional y social para reintroducir manatíes antillanos de manera exitosa. Y demuestra que detrás de cada rescate hay pescadores que dan aviso, instituciones que coordinan esfuerzos y una población que, cada vez más, reconoce la importancia de proteger a esta especie emblemática.

Jean Pedro, aquel manatí encontrado indefenso en una poza de San Pedro, inicia ahora el camino hacia su vida libre. Su historia vuelve a encender la esperanza de fortalecer la población silvestre en nuestras costas.