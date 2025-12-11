Medio Ambiente iniciará acción legal contra Fuerza del Pueblo tras denuncia sobre licencias

El Ministerio de Medio Ambiente informó este jueves que ha iniciado un proceso para formalizar una acción legal contra el partido Fuerza del Pueblo, tras la denuncia realizada por esa organización sobre un presunto esquema de corrupción en la institución relacionado con la emisión masiva e irregular de permisos ambientales.

La denuncia fue presentada durante una rueda de prensa y recogida en un documento oficial titulado "Licencias y permisos preocupantes en el Ministerio de Medio Ambiente", según informó la organización en una nota de prensa.

La acusación fue realizada por Paíno Abreu, secretario de Medio Ambiente de la organización, quien señaló al ministro Paíno Henríquez de dirigir un modelo de gestión "distorsionado" y alejado de los principios establecidos en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En respuesta, el Ministerio calificó como "preocupante" que Fuerza del Pueblo haya emitido acusaciones de esta naturaleza sin aportar evidencias, casos concretos ni elementos verificables que respalden sus afirmaciones.

"En consecuencia, sus representantes deberán responder ante las instancias correspondientes por la difusión de declaraciones que afectan el buen nombre y la integridad de la administración pública", sostuvo la institución en un comunicado de prensa.

Medio Ambiente añadió que no permitirá "que afirmaciones carentes de fundamento afecten la credibilidad de su labor ni la integridad de sus procesos".

Las licencias

Uno de los puntos señalados por Fuerza del Pueblo es la afirmación del ministro de haber aprobado más de 6,000 licencias ambientales en solo 11 meses, cifra que el partido calificó como "astronómica" e "inviable", al considerar que el Ministerio no cuenta con la capacidad técnica ni administrativa para tramitar tal volumen cumpliendo con el debido proceso.

Ante esta acusación, el Ministerio manifestó que "las más de 6,000 licencias, permisos, constancias y autorizaciones ambientales emitidas durante este período se han gestionado en estricto cumplimiento con los procedimientos establecidos en el Reglamento de Autorizaciones Ambientales y fundamentados en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana 64-00".

Agregó que los avances en eficiencia institucional responden a una transformación digital y administrativa que ha permitido cumplir los plazos establecidos por la normativa sin sacrificar el rigor técnico ni los controles ambientales correspondientes.

"Medio Ambiente reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección del medio ambiente y los recursos naturales, así como con el fortalecimiento de los mecanismos de control y evaluación ambiental que garantizan un ejercicio responsable y orientado al interés nacional", indica el comunicado.

La institución concluyó afirmando que se consolida "como una entidad gubernamental centrada en la transparencia, la eficiencia institucional y la protección del patrimonio natural del país, impulsada por la modernización tecnológica, el fortalecimiento operativo y un trabajo articulado con comunidades, sectores productivos y organismos internacionales".

Comunicado íntegro

El Ministerio de Medio Ambiente se consolida como una entidad gubernamental centrada en la transparencia, eficiencia institucional y la protección del patrimonio natural del país, impulsada por la modernización tecnológica, el fortalecimiento operativo y un trabajo articulado con comunidades, sectores productivos y organismos internacionales.