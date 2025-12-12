Naciones Unidas adopta primera resolución sobre sargazo presentada por República Dominicana

La iniciativa dominicana reconoce el impacto socioeconómico y ambiental del sargazo y pide acciones globales coordinadas ( DIARIO LIBRE )

La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7) adoptó este jueves la resolución "Fortalecimiento de la respuesta mundial ante la afluencia masiva de floraciones de sargazo", un instrumento redactado y presentado por la República Dominicana y copatrocinado por Barbados y Jamaica.

La medida marca un precedente para la diplomacia ambiental del país y del Gran Caribe, al tratarse de la primera resolución dominicana aprobada por este órgano y el primer texto de la UNEA que aborda directamente el fenómeno del sargazo.

Un comunicado detalla que la resolución reconoce que la llegada masiva de esta macroalga se ha convertido en un problema socioeconómico y ambiental grave y creciente, con efectos desproporcionados en la región del Gran Caribe y África Occidental.

Entre sus repercusiones menciona impactos en la economía, el turismo, la biodiversidad marina, la pesca, los medios de vida, la salud pública y el desarrollo sostenible, así como su avance como un desafío emergente para otras regiones del mundo.

Como parte de las medidas, la UNEA solicita a la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) la elaboración de un informe exhaustivo que evalúe las iniciativas existentes sobre el sargazo. También ordena convocar una reunión de alto nivel para analizar esos resultados y fortalecer la cooperación internacional.

Negociaciones

La República Dominicana desempeñó un rol clave durante las negociaciones, articulando posiciones y construyendo consensos entre los países más afectados.

La jefa de delegación dominicana y negociadora líder, Claudia Taboada, destacó que el logro representa el resultado de más de cuatro años de trabajo para colocar el tema en la agenda global.

Aunque reconoció que el documento no recoge totalmente la ambición inicial del país, subrayó que constituye un paso decisivo al ser la primera resolución dominicana aprobada por la UNEA y la primera en su tipo sobre el sargazo.

