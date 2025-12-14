Lo que para muchos sería apenas una lámina plana, para Jesús D´Alessandro, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana (Unibe) y del Instituto de Diseño para los Trópicos, se convirtió en una oportunidad para replantear la forma en que se diseñan y fabrican estructuras transformables.

Su primer proyecto patentado, un domo transformable que puede funcionar como una carpa, construido a partir de triángulos rectángulos con geometría fractal, consiste en una superficie plana que, por medio de un patrón geométrico repetitivo, puede contraerse en el borde y expandirse en el centro hasta convertirse en una cubierta.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/jesus-alexandro-director-de-arquitectura-de-unibe202511130005-870ee5ae.jpg Versión en papel: el domo transformable, una estructura portátil que pasa de una lámina plana a una cubierta tridimensional. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Esa estructura, que funciona como un patrón repetido en todas sus partes, hace que la lámina "recuerde" su forma y se abra de manera precisa cuando empieza el proceso de despliegue.

D´Alessandro explica que esa contracción periférica provoca una elevación natural en el centro, lo que da lugar a una estructura sin necesidad de mecanismos complejos.

El domo puede activarse de manera manual o mecánica, según el tipo de tecnología aplicada. Su mayor fortaleza es la versatilidad: puede volver a ser plano o un domo cuando el usuario lo desee.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/jesus-alexandro-director-de-arquitectura-de-unibe202511130017-7e926bd2.jpg Un grupo de jóvenes se resguarda del sol bajo el domo transformable diseñado por el arquitecto Jesús D´Alessandro, una estructura portátil e innovadora para espacios temporales al aire libre. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Características del domo

La principal utilidad del domo es ofrecer una solución rápida, ligera y versátil para crear espacios temporales techados sin necesidad de estructuras complejas.

Gracias a su capacidad de pasar de una lámina plana a una cubierta tridimensional, puedes emplearlo como carpa, refugio, área de sombra, espacio de trabajo provisional o almacenamiento temporal.

Su diseño transformable permite transportarlo fácilmente, instalarlo en minutos y reutilizarlo cuantas veces sea necesario. Esto lo convierte en una alternativa ideal para actividades al aire libre, eventos, emergencias o proyectos donde requieras estructuras desmontables y de bajo impacto ambiental.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/jesus-alexandro-director-de-arquitectura-de-unibe202511130014-b3b7f82a.jpg El domo plegable, una estructura ligera y reutilizable, ofrece sombra y protección en espacios abiertos. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

"Dependiendo del tipo de lámina que tú vayas a utilizar y del tipo de necesidad que tú quieras satisfacer o abordar con el invento, tú puedes sumarle capas específicas a esa lámina y hacerla aislable de las altas temperaturas y ayudarla a capturar energía solar", explicó.

"Es una innovación que tiene muchísimo potencial", afirma D´Alessandro, quien destaca que la modularidad del sistema permite reciclar materiales y fabricar las piezas a partir de componentes reutilizables.

Como parte del aprovechamiento de esta estructura transformable, el domo se instalará en el campus de Unibe para su utilización. Servirá como un espacio donde las personas podrán sentarse debajo.

Llamado a innovar

Patentado en el 2022 por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), el domo desplegable de triángulos rectángulos forma parte del compromiso de Unibe con la innovación local. La universidad figura como copropietaria del registro, pues la investigación se desarrolla dentro de sus instalaciones.

Para D´Alessandro, esa alianza entre academia e inventiva es fundamental: "La innovación no es algo que le pertenece a un país o a una cultura o a un continente X, sino que se puede hacer desde nuestras aulas, desde nuestras universidades y reaccionar de acuerdo con esas necesidades de forma responsable, encontrando soluciones, planteando nuevas formas de ver los problemas y las soluciones a los problemas".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/jesus-alexandro-director-de-arquitectura-de-unibe202511130008-83302c7b.jpg El arquitecto Jesús D´Alessandro presenta el domo transformable patentado, una estructura portátil que pasa de una lámina plana a una cubierta tridimensional diseñada para emergencias y eventos al aire libre. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)