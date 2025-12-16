Banco Promerica República Dominicana firma los principios de Banca Responsable de la ONU

Banco Promerica República Dominicana se convierte en el séptimo banco de Grupo Promerica en adoptar los Principios de Banca Responsable. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Promerica República Dominicana se convirtió en signatario oficial de los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas, un marco global para impulsar una industria bancaria sostenible, desarrollado en colaboración con bancos de todo el mundo y la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI).

Este compromiso refleja la determinación de Banco Promerica República Dominicana de alinear su estrategia empresarial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, integrando la sostenibilidad como eje central de sus operaciones.

Al adherirse a los Principios, el banco reafirma su visión de liderar en finanzas sostenibles, promoviendo prácticas responsables que generen valor a largo plazo para sus clientes, socios estratégicos, accionistas y la sociedad.

Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica República Dominicana indicó que "creemos firmemente que liderar con responsabilidad y sostenibilidad convierte nuestras acciones en un motor de impacto tangible, impulsando la construcción de un futuro más justo, resiliente y verdaderamente sostenible. Esta convicción guía cada decisión que tomamos, consolidando nuestro compromiso con un desarrollo equitativo que beneficie tanto a las generaciones actuales como a las futuras".

Impacto social y ambiental

Como parte de su estrategia de sostenibilidad y tras la adopción de los Principios, Banco Promerica República Dominicana identificará y medirá el impacto ambiental y social de sus actividades, establecerá metas concretas en las áreas de mayor influencia y reportará públicamente sus avances de forma periódica.

Expresaron en un comunicado de prensa que "este paso representa un hito significativo en un momento estratégico para enfrentar los desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y las desigualdades sociales".

Ramiro Ortiz Gurdián, director ejecutivo de Grupo Promerica, dijo que "estamos decididos a ser el motor que impulse la sostenibilidad en la banca regional. Trabajando juntos, lograremos que cada acción de Grupo Promerica contribuya a un mejor futuro para las nuevas generaciones".

Al firmar los Principios de Banca Responsable, declaró que este compromiso está en el ADN de Banco Promerica, en la forma en que conciben el progreso, "en cómo trazamos nuestra estrategia y en cada decisión que tomamos. Este compromiso nos impulsa a construir un futuro más justo, sostenible e inclusivo, acompañando con convicción a las comunidades en todos los países donde estamos presentes".

El dato

El Banco Promerica República Dominicana se convierte en el séptimo banco de Grupo Promerica en adoptar los Principios de Banca Responsable de la ONU.

El grupo financiero cuenta con cuatro bancos que han suscrito los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs), fortaleciendo la estrategia de inclusión y equidad de género.

De igual manera, y en coherencia con nuestra visión de sostenibilidad, de forma consolidada hemos colocado más de USD 700 millones en emisiones de bonos sostenibles, canalizando recursos hacia iniciativas que impulsan el desarrollo económico, social y ambiental en la región.