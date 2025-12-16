Autoridades contemplan uso de drones para detectar nidos de tortugas marinas

Las autoridades informaron la liberación de 7,198 neonatos durante esta temporada ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó este martes que, para 2026, prevé la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer el monitoreo de tortugas marinas, incluyendo el uso de drones con sensores térmicos para mejorar la detección de nidos de estas especies.

La información fue ofrecida por la entidad al anunciar el cierre de la temporada de anidamientos de tortugas marinas correspondiente a este año.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el Ministerio indicó que para el próximo período también se contempla la implementación del proyecto piloto Earth Ranger, "una plataforma que permitirá centralizar, analizar y optimizar la toma de decisiones para la conservación de las tortugas marinas".

Autoridades durante cierre de la temporada de anidamientos de tortugas marinas 2025. (FUENTE EXTERNA)

Liberación de neonatos

Al presentar los avances del Programa de Protección y Conservación de Tortugas Marinas, las autoridades informaron la liberación de 7,198 neonatos, la ampliación del monitoreo a nivel nacional y la incorporación de 16 nuevas playas al Sistema de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT).

"Estos avances se complementan con la creación de la Red Nacional de Tortugas Marinas y el fortalecimiento del marco normativo, mediante instrumentos estratégicos como el Reglamento de Luminarias en Zonas Costeras y el Manual para el Manejo de Tortugas Marinas", detalla el comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/whatsapp-image-2025-12-16-at-55841-pm-ba0d7a9d.jpeg

