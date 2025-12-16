Medio Ambiente reporta "recuperación significativa" de Laguna Cabral

Medio Ambiente sostuvo que durante los meses de agosto y septiembre la región sur "enfrentó un fuerte déficit de lluvias que redujo el nivel de agua del humedal ( LUDUIS TAPIA/ARCHIVO )

El Ministerio de Medio Ambiente aseguró este martes que el Refugio de Vida Silvestre Laguna de Cabral o Rincón muestra "una recuperación significativa" tras las lluvias registradas en la zona y los trabajos coordinados entre diversas entidades.

A través de sus redes sociales, la institución sostuvo que durante los meses de agosto y septiembre la región sur "enfrentó un fuerte déficit de lluvias que redujo el nivel de agua del humedal, generando preocupación en las comunidades y un intenso debate público".

La entidad indicó que, en la actualidad, "la huella de agua supera el 50 % del área máxima". En ese sentido, detalló que en septiembre pasado el espejo de agua era de 19.33 kilómetros cuadrados, mientras que para diciembre aumentó a 27.97 kilómetros cuadrados.

El Ministerio recordó que, como parte de los trabajos desarrollados por las autoridades, se elaboró un informe técnico especializado y se realizaron varias visitas de campo junto a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado.

"Se trabajó de forma articulada con el Defensor del Pueblo, quien coordinó reuniones entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y asociaciones comunitarias de la región sur", señaló la institución.

Agregó que, como resultado de dichos encuentros, el Indrhi ejecutó la construcción de un dique provisional para redireccionar parte del caudal del río Yaque del Sur hacia el Caño Trujillo, con el objetivo de aumentar el aporte hídrico a la laguna.

A finales de octubre, el Indrhi expuso en un comunicado su propuesta de colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente en el diseño de un plan de manejo integral de la laguna, que "tome en cuenta el comportamiento de las variables climatológicas y sus proyecciones a la luz del cambio climático, las actividades antropogénicas en su entorno y la regulación de crecidas por la presa Monte Grande".

Además del plan de manejo, el Indrhi sugirió realizar una batimetría en el embalse de la laguna Rincón para determinar sus niveles de sedimentación, su capacidad real de almacenamiento y definir mecanismos de remediación, así como la instalación de una estación telemétrica para el monitoreo del nivel del agua.

El Refugio

De acuerdo con la Guía Ecoturística del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la Laguna de Cabral es el segundo cuerpo de agua interior de la República Dominicana en extensión, después del lago Enriquillo, con una superficie aproximada de 47 kilómetros cuadrados, la cual puede reducirse dependiendo del nivel de agua acumulado en su cuenca.

El documento agrega que la laguna sirve de albergue a una población importante de aves, por lo que se considera un sitio fundamental para su refugio, conservación y observación.