Declaran "persona no grata" al ministro de Medio Ambiente por planta de valorización en La Cuaba

Representantes comunitarios y autoridades de La Cuaba durante la rueda de prensa en la que rechazaron la instalación de una planta de reciclaje en la comunidad. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Organizaciones comunitarias, religiosas y autoridades municipales declararon "persona no grata" al ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, por favorecer un supuesto vertedero en la comunidad Los Aguacates, del distrito municipal La Cuaba.

En rueda de prensa, los manifestantes se declararon en sesión permanente y afirmaron que Henríquez, en vez de defender el medio ambiente, se muestra a favor de la empresa Oakhouse, que, aseguraron, afectará el ecosistema.

Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo Comunitario de La Cuaba, dijo que el ministro Paíno Henríquez actúa contrario al decreto 659-21, que crea el Parque Nacional Loma Los Siete Picos, al que pertenecería la referida localidad.

Reiteró que "el vertedero" que se pretende instalar en la comunidad afectaría al menos cuatro fuentes acuíferas, como arroyos que son afluentes del río Isabela.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/whatsapp-image-2025-12-18-at-114457-am-89ee5551.jpeg Autoridades locales de La Cuaba rechazan al proyecto de un supuesto en Los Aguacates. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Indicó que tuvieron acceso a lo que los propietarios de la empresa Oakhouse llaman un centro de reciclaje en la región Este y confirmaron que se trata de instalaciones donde la basura se deposita en lugares inadecuados.

Llamó al Ministerio de Medio Ambiente a presentar los resultados de la evaluación que le hizo a la empresa Oakhouse, la cual fue ordenada por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo en octubre de 2024, sentencia que obliga al Comité Técnico de Medio Ambiente a conocer nuevamente el proyecto.

Denunció que personas de otras comunidades, supuestamente pagadas por la empresa que busca instalar el vertedero, se han dedicado a intimidar a los moradores de La Cuaba para que desistan de seguir con la lucha en contra del proyecto.

Mantendrán el rechazo

El director del Distrito Municipal La Cuaba, Carlos Julio Montaño, advirtió que se mantendrán firmes en su rechazo a instalar el centro de reciclaje o vertedero en su comunidad.

Llamó al presidente Luis Abinader a que intervenga y evite daños a esa comunidad; de lo contrario, continuarán con protestas y no descartan encadenarse en personas al Palacio Presidencial y al Ministerio de Medio Ambiente.

La empresa Oakhouse pretende instalar un centro de reciclaje de residuos sólidos en la localidad Los Aguacates, pero la comunidad alega que se afectará la vida de los pobladores y el medio ambiente.

Alega que no se trata de un relleno sanitario o vertedero, como se ha informado, sino de un espacio de reciclaje de residuos sólidos.