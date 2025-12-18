Medio Ambiente autoriza introducción de dos especies exóticas al Zoológico Nacional

El Ministerio aprobó la introducción de seis monos rhesus (Macaca mulatta), dos caimanes (Caiman crocodilus) ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó este jueves sobre la autorización para la introducción al país de dos de las tres especies de animales exóticos solicitadas por el Parque Zoológico Nacional para integrarlas en sus exhibiciones.

A través de un comunicado, la institución, por medio del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, indicó que las especies solicitadas incluían seis monos rhesus (Macaca mulatta), dos caimanes (Caiman crocodilus) y pericos ringneck (Psittacula krameri).

De estas especies, fueron autorizadas las dos primeras tras una evaluación técnica.

En cuanto a los pericos ringneck, el Ministerio explicó que la solicitud fue rechazada debido a que esta especie está catalogada como invasora, ya que puede afectar la biodiversidad nacional al competir con aves nativas por alimento y espacios de anidación, además de representar un riesgo para la agricultura.

La institución recordó que la solicitud fue realizada por el Parque Zoológico Nacional, entidad estatal de carácter educativo, científico y recreativo, con el propósito de fortalecer su programa de educación ambiental mediante la introducción de especies procedentes del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico.

"Zoodom cumple con medidas requeridas"

Tras el análisis correspondiente, la Dirección de Biodiversidad determinó que el Zoodom cumple con las condiciones y medidas de bioseguridad requeridas para evitar posibles riesgos ambientales asociados con la introducción de fauna exótica.

El Ministerio de Medio Ambiente reiteró que las decisiones relacionadas con la introducción de especies se adoptan con base en criterios técnicos y científicos, priorizando la protección de los ecosistemas del país y el manejo responsable de la biodiversidad.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de regulación y supervisión ambiental, en coordinación con las entidades correspondientes, para garantizar la conservación de la biodiversidad de la República Dominicana.

