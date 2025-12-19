Lanzan proyecto Plastic Reboot para reducir residuos plásticos en el país

Medio Ambiente y PNUD lanzaron Plastic Reboot contra los plásticos de un solo uso. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), anunció el lanzamiento oficial del proyecto Plastic Reboot, una iniciativa orientada a reducir la generación de residuos plásticos y transformar los patrones de producción y consumo en el país.

El proyecto tiene como objetivo principal disminuir el uso de envases plásticos de un solo uso, especialmente en el sector de alimentos y bebidas, como respuesta al crecimiento sostenido de los residuos sólidos urbanos.

Según las estimaciones citadas, para 2025 el país generará 13,349 toneladas diarias de residuos, de las cuales el 8.4 % corresponde a plásticos.

El proyecto tendrá una duración de cinco años y contempla metas específicas, entre ellas evitar la generación de 11,158 toneladas métricas de residuos plásticos y reducir más de 24,000 toneladas de CO2 equivalente por año. Se estima que beneficiará de manera directa a 628,729 personas.

Plastic Reboot plantea un rediseño integral de la forma en que se producen, consumen y recuperan los plásticos, con el fin de proteger los ecosistemas terrestres y marinos.

De acuerdo con el ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, la iniciativa representa una respuesta concreta del Estado dominicano, alineada tanto con las prioridades nacionales como con los compromisos internacionales asumidos.

La representante residente del PNUD, Ana María Díaz, señaló que con este proyecto la República Dominicana se integra al programa global Plastic Reboot, junto a otros 15 países comprometidos con la reducción de la contaminación por plásticos, y fortalece la cooperación con el Ministerio de Medio Ambiente en materia de consumo y producción sostenibles.

La iniciativa se sustenta en la Ley No. 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos y su modificatoria, la Ley No. 98-25, y busca fortalecer la implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Acciones previstas

Entre las acciones previstas figuran la implementación de sistemas de depósito y devolución en supermercados, la promoción de ventas a granel y la formalización de modelos de negocio para recicladores de base.

El proyecto se desarrollará a través de cuatro componentes: gobernanza y políticas, innovación financiera, actividades demostrativas y educación y cambio de comportamiento. Asimismo, incorpora un enfoque de igualdad de género y contempla la integración digna de los recicladores informales en nuevos modelos de economía circular.

Con este lanzamiento, el país se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 y con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, reafirmando su compromiso con la reducción de la contaminación por plásticos.