Indomet y PMA firman acuerdo para fortalecer los sistemas de alerta temprana

Gabriela Alvarado, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en la República Dominicana, y Gloria Ceballos, directora ejecutiva del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) firmaron un acuerdo de cooperación destinado a fortalecer los sistemas de alerta temprana en la República Dominicana, con el fin de anticipar los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos adversos y contribuir a la protección de la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables.

El acuerdo establece un marco de colaboración para impulsar el intercambio, la integración y la validación cruzada de datos e información meteorológica, lo que permitirá mejorar la precisión de los pronósticos, reforzar la capacidad de anticipación y respaldar la toma de decisiones basadas en evidencias, especialmente en materia de seguridad alimentaria y gestión de riesgos.

La directora ejecutiva del Indomet, Gloria Ceballos, destacó que este convenio representa un paso importante para lograr resultados concretos que impacten positivamente en la planificación, la prevención y la respuesta ante eventos adversos.

La representante del PMA en la República Dominicana, Gabriela Alvarado, señaló que el acuerdo formaliza una colaboración iniciada en 2016, la cual se ha fortalecido de manera progresiva gracias a los resultados obtenidos mediante el trabajo conjunto.

Asimismo, recordó que el mandato principal del PMA es salvar y cambiar vidas, objetivo que se materializa a través de acciones orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria.

Vigencia

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años y servirá como marco general para el desarrollo de acuerdos específicos que definirán las actividades conjuntas, de acuerdo con las prioridades y los recursos disponibles de ambas instituciones.

Con la firma de este acuerdo, el Indomet y el PMA reafirman su compromiso de fortalecer las capacidades nacionales frente a los riesgos climáticos, mediante el uso de información meteorológica oportuna y confiable, contribuyendo a la reducción del riesgo de desastres y a la protección de la seguridad alimentaria en el país.

Leer más El 30% de víctimas de catástrofes del mundo no recibe alertas previas para reducir riesgos